8° Raduno Vespe & Old Scooter ad Orgiano: giro turistico del Basso Vicentino

Domenica 6 agosto alle 9 ad Orgiano si terrà l'8° Raduno Vespe & Old Scooter by "031 Vespa Moovement" con ritrovo nel piazzale delle scuole medie in occasione della "Sagra di San Gaetano". Dopo le iscrizioni verrà effettuato un "Giro Turistico del Basso Vicentino" alle 10.30 con rientro per il pranzo alle 13 nello stand gastronomico della festa.

