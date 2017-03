"8 Marzo...Non Solo Parole": consulenze gratuite sul lavoro al femminile

LA TOP 5 PER LA FESTA DELLA DONNA 2017 NEL VICENTINO

GLI EVENTI PER LA FESTA DELLA DONNA 2017 A VICENZA E PROVINCIA

In occasione della Festa della Donna, mercoledì 8 marzo dalle 14.30 alle 18.30 l'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Vicenza in corso Santi Felice e Fortunato 62 propone l'incontro "8 Marzo...Non Solo Parole" con consulenze gratuite su appuntamento per tutte le donne lavoratici, datrici e datori di lavoro e giovani. I consulenti del lavoro saranno a disposizione di tutte le donne interessate a ricevere informazioni sulla tutela dei loro diritti in ambito lavorativo. L’iniziativa è aperta anche agli imprenditori che desiderano conoscere gli strumenti di legge e contrattuali che consentono di rendere la prestazione del lavoro “al femminile” in modo più flessibile, garantendo comunque l’efficacia della prestazione della lavoratrice stessa. Ingresso libero con previo appuntamento telefonico al numero 0444.322028. Si consiglia di anticipare il quesito via e-mail all’indirizzo: segreteria@consulentidellavoro.vi.it. Contatti: 0444.322028 - segreteria@consulentidellavoro.vi.it.

ELENCO INCONTRI