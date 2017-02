8° Marcia dei Bujeli nel segno della tradizione a Villaga

Domenica 5 marzo si terrà a Villaga l'8° Marcia dei Bujeli, manifestazione podistica ludico-motoria con quattro percorsi misto collinari di 5, 12, 20 e 30 chilometri nel territorio del basso vicentino. Partenza dal piazzale della Chiesa di San Michele Arcangelo in via Verdi dalle 7.30 alle 9: l'itinerario dei 30 km. entro le 8.30 con itinerari percorribili fino alle 14. Previsti ristori con somministrazione di bevande a seconda dei tracciati (1 per km. 5 - 3 per km. 12 - 4 per km. 20 - 5 per km. 30). I "bujeli" sono i fuochi accesi in mezzo ai campi e sui monti dalla ramaglie raccolte dopo l'inverno come auspicio per una buona stagione. Durante la gara i "bujeli" verranno accesi in ricordo di questa tradizione locale. Saranno garantiti il servizio medico e ambulanza, ponte radio, servizio scopa. Nella marcia valgono le norme del regolamento organico delle manifestazioni FIASP - IVV. Iscrizioni per i gruppi entro le ore 20 di venerdì 3 marzo. Premiazione gruppi alle 10.30. Quota di iscrizione: 2 euro per i soci Fiasp - 2.50 euro per i non soci Fiasp - 1 euro in più per i 30 km. Servizio bus navetta dalla zona parcheggi alla partenza: 1 euro. Per informazioni ed iscrizioni: 340.5572641 - info@marciachetipassa.it. Per ulteriori informazioni: www.marciachetipassa.it. L'evento podistico è organizzato dal Gruppo Sportivo “Marcia che ti passa!” con la Pro Loco di Villaga ed il patrocinio dei comuni di Villaga, Sossano, Barbarano e San Germano.

ELENCO SPORT