8° Carnevale Rosatese: la grande sfilata notturna "Sotto le Stelle"

Sabato 4 e domenica 5 febbraio si aprirà con largo anticipo la stagione carnevalesca sul territorio berico con l'ottava edizione del "Carnevale Rosatese" a Rosà. Sabato ci sarà la sfilata notturna "Sotto le Stelle", mentre domenica pomeriggio si terrà il "Carnevale dei Ragazzi". In questa manifestazione folcloristica del bassanese si prevede la partecipazione di una ventina di carri allegorici, provenienti dalle province di Vicenza, Padova e Treviso con almeno un migliaio di comparse per balli, canti e musiche dal suggestivo effetto scenografico. Il corteo partirà dalla zona dello stadio comunale di Rosà per imboccare via IV Armata fino a immetersi nella strada statale 47, iniziando la grande festa colletiva tra coriandoli e maschere di tutti i tipi. La marcia dei carri proseguirà imboccando viale Montegrappa, via Rigoni e via Roma per rientrare nella statale e raggiungere nuovamente la zona dello stadio, dove ci sarà prevista la premiazione con il premio della "Rosada 2017", una scultura in vetro che rappresenta il Carnevale. Per tutti gli altri patecipanti ci saranno targhe di partecipazione offerte dall’associazione commercianti. La giuria, composta dai presidenti delle varie associazioni del paese, stillerà una graduatoria in base ad una serie di parametri, fra cui l’originalità dei soggetti, la creatività, gli effetti visivi e sonori. Il Carnevale continuerà domenica per i bambini e ragazzi sempre a Rosà nella zona dello stadio comunale con la partecipazione di una decina di carri mascherati e la sfilata dei gruppi, in rappresentanza del Magnifico Consiglio dei ragazzi, del Circolo Noi, del gruppo di San Pietro, delle scuole del paese, dei disabili dell’Istituto Palazzolo e dei giovani dell’Unitalsi di Bassano con circa settecento figuranti. Sarà in funzione anche lo stand gastronomico nel tendone riscaldato di 300 metri quadrati, acquistato dal comune di Rosà per le manifestazioni della Pro loco e le altre feste collettive. L'evento è organizzato dalla Pro Loco di Rosà con il patrocinio comunale in collaborazione con il Gruppo Alpini, Fanti, Protezione Civile e Quartieri di Rosà. Partecipazione libera.

Il programma della manifestazione:

Sabato 4 febbraio

ore 18: Apertura stand gastronomico con panini, frittelle e bibite presso il palatenda riscaldato

ore 20: Sfilata notturna "Sotto le Stelle" dei carri allegorici lungo la statale 47. A seguire premiazione con la "Rosada 2017" al carro più bello e originale

ore 22.30: Premiazione dei carri partecipanti con le targhe ricordo offerte dai commercianti rosatesi

Domenica 5 febbraio

ore 14.30: Apertura stand gastronomico con panini, frittelle e bibite presso il palatenda riscladato

ore 15: Sfilata dei carri mascherati e corteo dei gruppi sociali-associazioni locali attorno all'anello dello stadio comunale di Rosà. Il gruppo ACR Associaziona Cattolica Ragazzi invita tutti i ragazzi non iscritti a partecipare all'evento. Durante la manifestazione "TVA Vicenza" registrerà lo speciale "Mosaico", una vetrina televisiva per documentare e presentare il tesuto sociale rosatese. A seguire ci saranno intrattenimenti vari con animazione per bambini oltre alla premiazione delle "Mascherine" e delle letterine di Natale

