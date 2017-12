8° Cammina Corri Babbo Natale a Creazzo

Domenica 3 dicembre alle 10 Over The Run organizza l'8° Cammina Corri Babbo Natale, marcia ludico-motoria con corsa non competitiva di 5 chilometri su terreno pianeggiante lungo Argine Retrone, a Creazzo. Partenza e arrivo a piazza del Municipio. Iscrizioni possibili fino al giorno della gara amatoriale dalle 8 alle 9.45.

Quota di iscrizione: donazione liberale di 3.50 euro con cappellino di Babbo Natale per i primi 200 iscritti; 2.50 euro senza cappellino di Babbo Natale. Tutto il ricavato sarà devoluto a favore dell'Ospedale San Bortolo di Vicenza.

La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica. Info: assovertherun@gmail.com - 340.1445878 (chiamare dopo le 19).

