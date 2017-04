8° Bis Biciclettata di Primavera a Mottinello Nuovo di Rossano Veneto

Domenica 30 aprile alle 9 è in programma a Rossano Veneto l'8° Bis Biciclettata di Primavera "Passeggiando in bicicletta accanto a te… pedalare senza fretta la domenica mattina", organizzata dal Comitato Genitori dei bambini della Scuola dell’Infanzia “SS. Innocenti” di Mottinello Nuovo. Ritrovo alle 8.45 in piazza a Mottinello Nuovo con partenza dopo la benedizione di tutti i partecipanti. Durante il percorso di 15 chilometri si effettuerà un ristoro-merenda per poi ritornare a Mottinello Nuovo alle ore 11.50 con l’estrazione e la consegna dei premi. Alle ore 12 sarà attivo un chiosco con pastasciutta e panini “onti”, patatine fritte e bibite varie. Dopo pranzo attività con giochi in famiglia e "Mega Parco KidsBike" by "Bassano Passion Bike". La manifestazione, oltre a sensibilizzare sui problemi economici della scuola, vuole essere l’occasione per rendere le famiglie protagoniste della vita sociale della comunità. In caso di pioggia la biciclettata verrà spostata a lunedì 1 maggio.

