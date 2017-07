75° Bassano Monte Grappa: gara internazionale di ciclismo Under 23

Domenica 23 luglio dalle 10 alle 13 si svolgerà il 75° Bassano Monte Grappa - Memorial Tellatin e Zanata a Bassano del Grappa, gara internazionale di ciclismo riservato alla categoria under 23. Lo storico appuntamento è da sempre rampa di lancio per i futuri campioni del professionismo. Il percorso prevede 108 chilometri, di cui 27 finali sulla salita sul Monte Grappa. L'evento sportivo è organizzato dal "Veloce Club Bassano 1892". Partecipazione gratuita per il pubblico. Info: www.veloceclubbassano.it - www.federciclismo.it.

