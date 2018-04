74^ manifestazione commemorativa dei Quattro Martiri ad Arzignano

Sabato 7 Aprile è in programma la 74^ Manifestazione per la Commemorazione dei Quattro Martiri, operai della ex Pellizzari, patrocinata dal Comune di Arzignano con l'adesione dei Comuni di Altissimo, Chiampo, Crespadoro, Gambellara, Montebello, Montecchio Maggiore, Montorso, Nogarole, S. Pietro Mussolino e Zermeghedo, con il seguente programma:

Ore 9:15 Incontro delle Autorità con i ragazzi delle scuole di Montecchio Maggiore al Castello della Villa o "di Romeo" di Montecchio Maggiore, dove nella notte tra il 29 e il 30 marzo 1944 quattro operai della ditta Pellizzari di Arzignano furono fucilati dai nazifascisti. Dopo la deposizione della corona alla lapide ai caduti, gli studenti dell'ITT Meccanica Meccatronica dellIstituto "Silvio Ceccato" di Montecchio Maggiore ricostruiranno l'evento storico. Seguiranno gli interventi di rappresentanti dell'Amministrazione Comunale di Montecchio Maggiore e dell'ANPI;

Ore 10:45 Raduno presso il Monumento "Ai Caduti del Mare e Quattro Martiri" in via Diaz ad Arzignano;

Ore 10:50 Deposizione corona di alloro e letture a cura dei ragazzi dell'IIS "Leonardo Da Vinci" di Arzignano e della Pro Loco di Arzignano.

Con la partecipazione dei ragazzi dell'indirizzo Musicale dell'Istituto Comprensivo G. Parise di Arzignano, diretti dal Prof. Silvio Cavaliere.

In caso di maltempo la manifestazione commemorativa avrà luogo presso l'Auditorium "E. Motterle" dell'Istituto comprensivo G. Parise - Via IV Martiri 71 - Arzignano.