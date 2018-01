74° Commemorazione Quattro Martiri della Resistenza a Marostica

Marostica commemora i Quattro Martiri della Resistenza domenica 14 gennaio la cerimonia, seguita dalla consegna delle borse di studio “Città di Marostica” e “Pietro Ragazzoni per la ricorrenza del 74° anniversario del sacrificio dei quattro Partigiani (Decimo Vaccari, Bruno Provolo, Luigi Nodari e Giovanni Rossi), fucilati nel cortile del Castello Inferiore il 14 gennaio 1944, vittime, fra le prime, della guerra di liberazione. Si tratta di un momento molto sentito dalla comunità, organizzato in collaborazione con le Associazioni Partigiane e con le Associazioni Combattentistiche e d’Arma.

Il programma prevede il ritrovo nel sagrato della Chiesa di S. Antonio Abate (ore 9.15) e la celebrazione della S. Messa, al termine della quale il corteo partirà verso Piazza Castello per l’alzabandiera e al Castello Inferiore per la deposizione delle corone d’alloro al monumento ai Caduti e alla lapide dei Quattro Martiri (ore 10.15).

A partire dalle 10.45, nell’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo, dopo i saluti delle autorità, si terrà l’orazione ufficiale a cura del Presidente provinciale A.N.P.I. Danilo Andriollo.

La cerimonia continua con la consegna delle borse di studio “Città di Marostica” agli studenti di diverso grado delle scuole del comprensorio e “Pietro Ragazzoni”, destinate agli studenti dell’Università di Padova iscritti alle facoltà di farmacia e di medicina, come da lascito testamentario. Si tratta di Francesco Costacurta per la Facoltà di Farmacia e di Ylenia Kambo per la Facoltà di Medicina e Chirurgia.

I momenti celebrativi saranno accompagnati dalla Filarmonica di Crosara-Marostica.