74° Anniversario Battaglia Nikolajewka con ricordo di Matteo Miotto a Thiene

Dopo la serata musicale del Coro ANA di Thiene e della Bandabrian di sabato, domenica 29 gennaio si terrà la commemorazione ufficiale del 74° Anniversario della Battaglia di Nikolajewka, promossa dalla sezione ANA di Vicenza “Monte Pasubio” in collaborazione con il gruppo ANA di Thiene ed il patrocinio del Comune. Il programma prevede alle 8.30 l’ammassamento davanti al Municipio di Thiene in piazza A. Ferrarin e alle 9 l’alzabandiera. Il corteo, preceduto dalla Fanfara Storica della Sezione ANA di Vicenza, si recherà quindi al Monumento ai Caduti di piazza G. Chilesotti per la deposizione di una corona d’alloro e per il ricordo del Primo Caporal Maggiore Matteo Miotto, caduto il 31 dicembre 2010 nell’ambito della Missione NATO ISAF in Afghanistan e decorato di Medaglia d‘Argento al Valore dell’Esercito e di Croce d’Onore per le Vittime di Atti di Terrorismo. L’amministrazione comunale ha deciso di apporre il nome del giovane alpino thienese all’interno del famedio cittadino accanto a quelli di tutti i caduti in guerra e dei decorati. La massima Autorità militare sarà il Generale di Divisione Marcello Bellacicco, vice comandante delle truppe alpine, che all’epoca del tragico evento comandava la Brigata Alpina “JULIA” in Afghanistan. Presenzierà inoltre il comandante del 7° Reggimento Alpini, Col. Antonio Arivella, reparto al quale apparteneva Matteo Miotto. I discorsi ufficiali e lo scoprimento della targa a ricordo di Miotto saranno i momenti salienti di quella che è una cerimonia nella cerimonia, resa ancora più suggestiva dagli “Onori” che saranno resi, nelle diverse fasi della giornata, da un Picchetto d’Onore del 7° Reggimento Alpini di Belluno. Il corteo proseguirà lungo via Garibaldi e via Roma. La manifestazione si chiuderà con la celebrazione della Santa Messa in Duomo in programma alle 10.

