73° Vicenza-Bionde: classica ciclistica Under 23 Elite da Montecchio a Salizzole

Domenica 9 aprile alle 14 si svolgerà la 73° Vicenza - Bionde, la corsa ciclistica classica riservata alla categoria dilettanti Under 23 Elite da Montecchio Maggiore a Bionde di Salizzole nel basso veronese con un percorso di oltre 170 chilometri. L'itinerario si snoda all'inizio tra le valli vicentine verso Montebello Vicentino per giungere alla Salita del Roccolo (508 metri - GPM Gran Premio della Montagna), passando da Zevio, Oppeano e Bovolone fino all'arrivo sul traguardo di Bionde dopo il consueto carosello di sei giri sul circuito finale. Partenza da Montecchio Maggiore in viale Trieste 91 in corrispondenza del Ristorante Nirvana. Dal 2003 al 2010 la corsa è partita da piazza dei Signori nel cuore del centro storico di Vicenza davanti alla Basilica Palladiana.

PROGRAMMA: al via circa 200 atleti di 25 società sportive, che si sfideranno in una gara da trampolino di lancio per entrare nel mondo del professionismo. In apertura di manifestazione alle 9 ci sarà anche la gara di esordienti per il "Giro delle Frazioni" con partenza dalla piazza di Bionde. Alle 16 è previsto il primo passaggio dei corridori e alle 17.45 l'arrivo in volata. Alle 18 la premiazione finale.

(nella foto l'arrivo in volata in una delle edizioni della Vicenza-Bionde)

