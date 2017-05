TUTTI GLI APPUNTAMENTI DI MAGGIO A MAROSTICA

In ocasione della "Festa della Ciliegia 2017" (26-28 maggio), domenica 28 maggio dalle 11 alle 19 in piazza Castello a Marostica si svolgerà la 73° Mostra Mercato della Ciliegia IGP di Marostica per una giornata intera dedicata alla ciliegia e ai prodotti tipici del territorio. I produttori di Campagna Amica e del Consorzio di Tutela della Ciliegia I.G.P. saranno in piazza con le loro prelibatezze naturali insieme alle eccellenze della ristorazione e dell'artigianato locale. Nel cortile interno al castello ci sarà la mostra e la premiazione della ciliegia I.G.P. Nel pomeriggio verso le 15 è in programma lo spettacolo medievale con vessiliferi, giocolieri, nobili, dame come anteprima della "Partita a Scacchi" di settembre insieme all’elezione della Bella Lionora. La manifestaizone è a cura delle Città di Marostica e Pro Marostica.

