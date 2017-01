72° Anniversario della morte del partigiano Dino Carta a Vicenza

Sabato 14 gennaio alle 11.15 nel 72° anniversario della morte, una cerimonia ricorderà lo studente partigiano Dino Carta, ucciso da mano fascista il 12 gennaio 1945 in via Ottone Calderari. La commemorazione, organizzata dall’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (Anpi) con il comune di Vicenza, si terrà davanti alla lapide a lui intitolata in zona Bertesina, posta nello stesso punto in cui venne assassinato. La cerimonia, cui è invitata tutta la cittadinanza, prevede la deposizione di una corona d’alloro, cui seguirà il saluto del presidente del consiglio Federico Formisano in rappresentanza dell’amministrazione comunale e l’orazione ufficiale di Marina Petroni, vicepresidente di Anpi Vicenza. Studente prima del patronato Leone XII e poi dell'istituto Rossi, e giocatore del Lanerossi Vicenza, nel 1944 il giovane vicentino Dino Carta prende contatto con le forze partigiane della città e con il comitato di liberazione nazionale. Gli viene indicato di arruolarsi nella polizia ausiliaria per trasmettere informazioni sul trasporto delle armi e sui rastrellamenti. Tradito da un compagno, il 12 gennaio 1945, da poco ventenne, viene convocato al comando della caserma della milizia. Riesce a scappare lungo via Calderari, ma viene raggiunto e ucciso. Gli indumenti indossati quel giorno dal giovane antifascista sono stati donati dai familiari al Museo del Risorgimento e della Resistenza di Villa Guiccioli il 22 giugno 2012: la giacca e il maglione sono esposti in una teca appositamente dedicata. Durante lo svolgimento della cerimonia in via Ottone Calderari, nel tratto tra piazza Scamozzi e via Formenton scatterà il blocco a vista della circolazione stradale, con deviazione obbligatoria su via Carpioni e via Maffei. Partecipazione libera.

