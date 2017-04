72° Anniversario della Liberazione: le celebrazioni ad Asiago

In occasione del 72°anniversario della Liberazione, il comune di Asiago organizza una cerimonia di commemorazione per rinnovare l’impegno a rafforzare giorno dopo giorno gli ideali di libertà, di giustizia e di democrazia nel ricordo di tutti coloro che si sono sacrificati per rendere libera l'Italia verso una democrazia da trasmettere alle generazioni future. In questa giornata dedicata al ricordo dei caduti per la la cittadina altopianese vuole rivolgere un forte richiamo alla pace tra i popoli e alla pacifica convivenza nella solidarietà e nel rispetto reciproco.

PROGRAMMA FESTA DELLA LIBERAZIONE - 25 APRILE 2017

Ore 9.45: Ammassamento presso la Loggia dei Caduti in piazza Carli, deposizione corona e partenza del corteo per il Sacrario Militare

Ore 10.30: Santa Messa al Sacrario Militare

Ore 12: Deposizione Corona al Cimitero Comunale

ELENCO MANIFESTAZIONI