72° Anniversario della Liberazione: le celebrazioni a Schio

Martedì 25 aprile la cittadina di Schio onorerà il 72° Anniversario della Liberazione con una serie di celebrazioni nel centro storico. Dalle 8.15 alle 10.15 in piazza Cesare Battisti ci sarà il ricordo di tutti i caduti della guerra 1940-1945 con l'orazione ufficiale del signor Bortosolo Guido dell'A.N.P.I insieme ad A.V.L. Poleo e A.N.P.I. e le Associazioni Partigiane Combattentistiche e d'Arma.

Dalle 9.30 alle 12 i sindaci di Schio, Santorso, Valli del Pasubio, Torrebelvicino e San Vito di Leguzzano si ritroveranno per la cerimonia della Liberazione con il ritrovo in piazza Statuto alle 9.30, la partenza del corteo alle 9.45, l'alzabandiera in piazza A. Rossi alle 9.50 e l'arrivo al Sacrario Militare di SS. Trinità con la cerimonia commemorativa e la celebrazione della Santa Messa.

Alle 17 è in programma il ricordo di tutti i caduti della seconda guerra mondiale a Poleo di Schio con la cerimonia al Monumento dei Caduti per l'orazione ufficiale organizzata dall'A.V.L. Poleo e A.N.P.I. e le Associazioni Partigiane Combattentistiche e d'Arma.

