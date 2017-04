72° Anniversario della Liberazione: le celebrazioni a Montecchio Maggiore

In occasione del 72° Anniversario della Liberazione la Città di Montecchio Maggiore ospiterà alcune iniziative pubbliche da giovedì 20 a martedì 25 aprile.

Il programma degli eventi:

Giovedì 20 aprile

ore 20.45 al Teatro Sant' Antonio: "Sospiro d’anima: La storia della partigiana Rosa Cantoni" a cura di Coop. Piano Infinito con il patrocinio della Città di Montecchio Maggiore e della sezione cittadina dell’ANPI.

Sabato 22 aprile - Omaggio e ricordo di due partigiani

ore 9.30: in via San Clemente scoprimento della lapide dedicata al partigiano medaglia d’oro Rodolfo Bendinelli “Gringo”

ore 10.30: in Piazzetta Buonconsiglio scoprimento della lapide dedicata al partigiano Mario Tecchio “Friz”

Sono previsti i saluti delle autorità e l’orazione ufficiale del presidente ANPI Montecchio Maggiore

Domenica 23 aprile

ore 14.30: "Sui Passi della Resistenza" - Passeggiata sui luoghi dei partigiani tra le Spurghe di S. Urbano e il Vigo di Sovizzo con ritrovo e partenza dalla chiesa vecchia di Sant' Urbano

Martedì 25 aprile - Celebrazioni a Montecchio Maggiore

ore 9.30: Ritrovo e formazione del corteo davanti al Municipio in via Roma

ore 9.45: Alzabandiera e deposizione corona al Monumento ai Caduti in piazza Marconi

ore 10: Trasferimento al Monumento alla Liberazione di via Lorenzoni con sosta e deposizione corona presso la lapide dedicata ai caduti del 9 maggio 1945 nella scuola materna “Dolcetta”; deposizione corona presso monumento alla Liberazione in via Lorenzoni; orazione civica con ricostruzione degli eventi salienti della liberazione a Montecchio Maggiore nella narrazione degli studenti delle scuole; santa messa al campo (in caso di pioggia al Duomo di Santa Maria e S. Vitale)

Celebrazioni nelle frazioni di Montecchio Maggiore

ore 9: Alzabandiera e deposizione corona al Monumento ai Caduti in piazza San Paolo ad Alte Ceccato

ore 10: Deposizione corone a Valdimolino e Santisima Trinità

ore 11: Deposizione corona a Sant' Urbano

