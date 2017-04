72° Anniversario della Liberazione: le celebrazioni a Lusiana

TUTTI GLI EVENTI PER IL 25 APRILE 2017 A VICENZA E PROVINCIA

LA TOP 5 PER IL 25 APRILE 2017 A VICENZA E PROVINCIA

Martedì 25 aprile il 72º Anniversario della Liberazione e della fine della Seconda Guerra Mondiale verrà celebrato a Lusiana sull'Altopiano di Asiago con una cerimonia per commemorare i caduti vittime in battaglia. Il sindaco di Lusiana, Antonella Corradin, invita tutta a cittadinanza a partecipare per condividere e riflettere sull'importanza del giorno della Festa della Liberazione in Italia.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

Ore 10.45: Incontro in via Roma e partenza della sfilata verso piazza IV Novembre con accompagnamento della Banda Musicale di Lusiana

Ore 11: Santa Messa

Ore 11.45: Onore ai Caduti, deposizione della corona d'alloro e commemorazione ufficiale tenuta dall'Avv. Antonella Corradin, Sindaco di Lusiana; alla cerimonia parteciperà una rappresentanza dell'istituto Comprensivo "P.M. Mozza" di Lusiana

ELENCO MANIFESTAZIONI