7° Ultrabericus da Vicenza sui Colli Berici tra sentieri, mulattiere e carrarecce

Sabato 18 marzo 2017 si svolgerà a Vicenza sui Colli Berici la 7° Ultrabericus", corsa podistica competitiva con il "Trail" integrale di 65 chilometri (2500 metri di dislivello), la staffetta a coppie miste "Twin Lui & Lei" di 34 e 31 chilometri (2500 metri di dislivello) e il tracciato "Urban" di 22 chilometri (750 metri). Il percorso prevede la partenza e l'arrivo in piazza dei Signori a Vicenza per entrambi gli itinerari. Lo start arriverà per il "trail" e il "twin" alle 10 e per l'urban alle 10.30. Arrivi previsti entro le 12.15 per i top runner Urban, entro le 16.00 per i top runner Integrale e Twin, entro le 23.00 per gli ultimi. Dalle 15.30 si potranno attendere sul traguardo i primi finisher proseguendo con la sfilata di atleti fino alle 23. Dalle 17 alle 23 al Patronato Leone XII sarà a disposizione degli atleti anche un ristoro caldo. L'accesso a spogliatoi, docce, piscina e area massaggi sarà possibile a partire dalle 16. Saranno ammessi tutti gli atleti maggiorenni, con obbligo di certificato medico di idoneità sportiva agonistica per atletica leggera. Numero massimo concorrenti ammessi: Integrale 1.200, Twin 200 coppie, Urban 600. Materiale obbligatorio: borraccia 0,5 litri, giacca antivento, luce frontale, fischietto, telo termico di sopravvivenza, bicchiere personale. Quote di iscrizione: Integrale 50 euro - Twin Lui & Lei 85 euro a coppia - Urban 25 euro. Per informazioni: info@ultrabericus.it - www.ultrabericus.it. Per iscrizioni entro sabato 11 marzo: iscrizioni@ultrabericus.it.

