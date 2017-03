7° Ritrovo Provinciale per Podisti Disabili ad Altavilla Vicentina

Domenica 2 aprile si svolgerà ad Altavilla Vicentina il 7° Ritrovo per Podisti Disabili con una manifestazione ludico-motoria di 5 chilometri insieme alla 23° Marcia di Primavera e alla 23° Maratona Internazionale Città di Altavilla con partenza dagli impianti sportivi in via Cavour. Partenza alle 8.30 con tracciato pianeggiante con itinerario percorribile fino alle 12. E' previsto un ristoro lungo il percorso più uno all’arrivo comune per tutti i partecipanti. Assistenza: funzioneranno un servizio scopa, due ambulanze Croce Rossa, una lungo il percorso ed una all’arrivo. Concorsi validi: IVV, Piede Alato, Concorso Maratone Vicentine, Concorso Donne Podiste e Concorso Gamba d'Argento. Gli atleti sono tenuti a rispettare le norme del codice della strada. La manifestazione, che si terrà con qualsiasi condizione atmosferica, è omologata dal Comitato Provinciale F.I.A.S.P. di Vicenza. L'evento è organizzato dal Gruppo Marciatori Altavilla Vicentina.

PREMI E RICONOSCIMENTI: coppa personalizzata con premiazioni alle ore 10.30 circa.

ISCRIZIONI: per i singoli si chiuderanno il giorno della corsa alle ore 8.30. Ai fini della classifica dei gruppi verranno considerate valide le iscrizione pervenute entro le ore 21 di venerdì 31 marzo. Le iscrizioni sono aperte a chiunque abbia compiuto i 14 anni d’età entro il 2 aprile 2017, mentre i minori dovranno essere accompagnati.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: Soci Fiasp 2 euro - Non Soci Fiasp 2.50 euro. Il supplemento di € 0.50 quota federale istituzionale, richiesta ai non tesserati F.I.A.S.P. è finalizzata ai servizi marcia e maratona per quanto previsto alle norme vigenti inerenti al Decreto Ministeriale D.P.C.M. 3 novembre 2010.

INFORMAZIONI: Renato Castegnaro Via Lacedelli, 6 - Montecchio Maggiore - 0444.696568 - 347.4797924 - marciatorialtavill@gmail.com

