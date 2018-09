7 Rando: due giorni di Bikepacking sull'Altopiano

Il Bikepacking è libertà, solitudine, orizzonti, polvere, distanza, fatica, tramonti, è la tenda di fronte a un focolare, è amore per la vita all'aria aperta.

Il Bikepacking è birra.

E Altopiano Outdoor ama tutto questo. Sopratutto la birra.

.

Prendi la tua bici, accendi il GPS e pedala dentro immense foreste, percorri antiche mulattiere, segui le strade militari della Grande Guerra e tortuosi single track fino alla posizione prestabilita dove allestire il bivacco. Ad attenderti ci sarà lo staff di Altopiano Outdoor e di Cicli Cengia con grill party, falò, birre alla spina e concerto acustico.

Pedalerai dagli 800 ai 2200 metri di quota, nel fitto dei boschi e lungo aerei crinali, in piena autonomia, alla scoperta di te stesso, della natura e dei silenzi dell’Altopiano dei Sette Comuni.



7RANDO è un evento bikepacking non competitivo della durata di due giorni con due differenti tipologie di percorso (dedicato alle Gravel Bikes e alle Mountain Bikes) e due differenti lunghezze. Qualsiasi sia il percorso scelto l'arrivo nella giornata di sabato 15 Settembre avviene presso una location comune a 1600mt di quota, prestabilita come area bivacco: Malga Fiara (N45° 57.470 E011° 33.059).Sabato 15 e Domenica 16 Settembre

PARTENZA: Sabato 15, libera dalle H. 5:00 alle H. 8:00

ARRIVO: Domenica 16, presso Hotel Ristorante Col Del Sole

Gli iscritti riceveranno via mail 48h prima dell’evento il file GPX del tracciato scelto (Gravel_long/_short - MTB_long/_short).

.

La quota di iscrizione si salda prima della partenza presso il desk del Hotel Ristorante Col Del Sole.

Nello stesso momento consegnerete allo staff di Altopiano Outdoor il vostro bagaglio.

Posizione Hotel | http://bit.ly/HotelColDelSole

.Posizione Partenza | http://bit.ly/Partenza7RANDO

(Treschè Conca, presso l'arco di "Benvenuti in Altopiano")



***COSTI: sono presenti alla fine della descrizione***

-----------------------------------------------------------------------

PERCORSI



Gravel_Stage1: 97km-2800mt+

Gravel_Stage2: 110km-2700mt+



Gravel_Stage1_Short: 57km-1700mt+

Gravel_Stage2_Short: 86km-2100mt+



Mtb_Stage1: 90km - 3000mt+

Mtb_Stage2: 104km - 3050mt+



Mtb_Stage1_Short: 60km - 1850mt+

Mtb_Stage2_Short: 77km - 2070mt+



Difficoltà:

Abbiamo scelto percorsi non convenzionali per portarvi alla scoperta dell'Altopiano dei Sette Comuni che piace a noi. Che abbiate scelto Gravel o Mtb, l'avventura vi aspetta con tratti di bici in spalla, passaggi arditi, sentieri segreti.

Sulla Gravel montateci le coperture dalla sezione più generosa possibile e preparate i bicipiti. La Mtb più idonea è una full da trail dotata di reggisella telescopico: ve la spasserete un mondo.



-----------------------------------------------------------------------

HOTEL + 7RANDO



▪️ Venerdì 14 Settembre:

- cena, pernottamento e colazione presso Hotel Ristorante Col Del Sole



▪️ Sabato 15 Settembre:

- trasporto bagaglio personale e tenda presso il bivacco

- cena campestre (primo piatto, grigliata, contorno + bibita)



▪️ Domenica 16 Settembre:

- colazione campestre

- docce a disposizione a fine tappa

- pasta party



▪️ Parcheggio: http://bit.ly/ParkHotelColDelSole



COSTO: € 110

(Pagamento all'arrivo in Hotel, prima della partenza)

------------------------------------------------------------------------

7 RANDO



▪️ Sabato 15 Settembre:

- trasporto bagaglio personale e tenda presso il bivacco

- cena campestre (primo piatto, grigliata, contorno + bibita)



▪️ Domenica 16 Settembre:

- colazione campestre

- docce a disposizione a fine tappa

- pasta party



▪️ Parcheggio: http://bit.ly/ParkHotelColDelSole



COSTO: € 65

(Pagamento all'arrivo in Hotel, prima della partenza)