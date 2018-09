7 ottobre 2018 a castelgomberto: passeggiando nel parco

Visite guidate – esposizione artigianale - animazione

spazio onlus e associazioni – mostra fotografica



Domenica 7 ottobre 2018 in Villa da Schio a Castelgomberto si rinnova l'appuntamento “Passeggiando nel Parco”.



Nel cortile centrale di Villa da Schio vi aspettano Onlus e Associazioni, l’esposizione di prodotti artigianali, la mostra di fotografia e digital art.

Nel corso della giornata ci saranno momenti di animazione per i più piccoli (ma non solo) con l’arrivo del Clown Harty e le attività artistiche e creative di Fairyland – La terra delle Fate.

Per gli appassionati di make-up un professionista del settore svelerà alcuni piccoli segreti per affrontare il prossimo autunno in bellezza.

Non mancheranno altre proposte tutte da scoprire come la sartoria di casa, i profumi delle candele e i sapori delle erbe, ma anche l’angolo del restauro e il “Vinyl Store” per appassionati e collezionisti.

Il tutto arricchito dal Carretto dei gelati del Biplano e “I Capitelli del Palladio” della Cioccolateria Morisco, per pause dolci e cremose.



Orari e attività:

ore 10:00 - apertura del cortile centrale - ingresso libero

ore 10:30 – inizio attività artistico creativa per bambini

ore 11:00 - arrivo del Clown Harty

ore 11:30 - Questione di stile - i segreti della cosmesi e del make-up per un viso radioso. Adesioni allo stand.

ore 17:00 - seminario a ingresso libero “Parliamo di architettura” con l’architetto Giuliano De Franceschi.



Visite guidate

orario di partenza: 14:30 – 15:30 – 16:30

durata indicativa 50 minuti

Singolo adulti € 8,00

Bambini da 6 a 10 anni e anziani sopra i 70 anni € 6,00

Gratuito per bambini sotto i 6 anni e diversamente abili

Per gruppi di oltre 15 partecipanti (richiesta prenotazione) € 6,00 a persona



Per prenotare le visite inviare una mail a: info@villadaschio.com

Si visitano gli esterni e la Cappella di Santa Maria Maddalena.



Mostra fotografica

Espongono: Fosca Bruni, Cinzia Compagnino e il Fotogruppo9.



PARTECIPANO: Il Sogno di Stefano Onlus, GMA Onlus, Associazione Midori, Associazione I cuori incontrati, Tiziana Albiero, Emanuela Martines, Roberto Fongaro, Regina con Fairyland, Diana B, Donatella Cracco, Mitti, Emilia Faraci, Angela Santoriello, Erba Salus, FilMusica, Morisco Cioccolateria, Il Biplano, il Clown Harty.



Il programma può subire variazioni per esigenze organizzative. Aggiornamenti nel sito www.villadaschio.com e nella pagina Facebook (https://www.facebook.com/villadaschiocastelgomberto/)



Si ringrazia per la collaborazione la Pro Loco di Castelgomberto.