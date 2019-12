7 MINUTI allo Spazio Bixio

Per festeggiare 10 anni di Nautilus il cantiere teatrale propone allo Spazio Bixio 7 MINUTI della compagnia Lo Scrigno.

Una vecchia e gloriosa fabbrica tessile in crisi. Una multinazionale interessata all’acquisto. A una condizione. Chiuse in una stanza, le nove rappresentanti delle dipendenti della Vianello & Rossi discutono se accettare o no la proposta delle “cravatte”. È una richiesta apparentemente banale, che tutte sembrano pronte ad accettare, con l’unica eccezione di Bianca, la portavoce. I suoi dubbi aprono un’accesa discussione, in cui le nove donne si confrontano su temi importanti: la paura di perdere il lavoro, la sottile differenza tra diritto e lusso, la dignità, la fiducia. Fino all’ultima, definitiva votazione di accettare una riduzione di sette minuti della pausa pranzo e in cambio non saranno effettuati licenziamenti.

La decisione presa sarà valida per tutte le maestranze e attorno a quel cambiamento, in apparenza minimo, si innesca un confronto che porterà alla luce dinamiche complesse, caratteri diversi e differenti visioni della vita e del lavoro.

compagnia ospite: Lo scrigno

testo di: Stefano Massini

regia: Amer Sinno

con: Livia Sasso, Maria Zanini, Martina Boschetti, Francesca Zanconato, Erika Magnabosco, Giada Conserva, Letizia Tonello, Irene Parente, Maddalena Dal Porto

Venerdì 6 dicembre, ore: 21,00

Telefono: 0444 323725

Indirizzo: Teatro Spazio Bixio - Via G. Mameli, 4 Vicenza

Ingresso: a pagamento 12 euro intero, 8 euro ridotto.

