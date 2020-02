7 Minuti al Teatro San Marco di Vicenza

Compagnia Lo Scrigno di Vicenza presenta sabato al Teatro San Marco alla Maschera d'oro, festival e concorso nazionale, 7 Minuti, testo attualissimo di Stefano Massini con alla regia Amer Sinno.

Trama: Una vecchia e gloriosa fabbrica tessile in crisi. Una multinazionale interessata all’acquisto. A una condizione. Chiuse in una stanza, le nove rappresentanti delle dipendenti della Vianello & Rossi discutono se accettare o no la proposta delle “cravatte”. È una richiesta apparentemente banale, che tutte sembrano pronte ad accettare, con l’unica eccezione di Bianca, la portavoce. I suoi dubbi aprono un’accesa discussione, in cui le nove donne si confrontano su temi importanti: la paura di perdere il lavoro, la sottile differenza tra diritto e lusso, la dignità, la fiducia. Fino all’ultima, definitiva votazione.

Informazioni e prevendita (senza supplemento):

F.I.T.A. (Federazione Italiana Teatro Amatori) - Segreteria regionale (mattino) - Stradella Barche, 7 - Vicenza - Tel. 0444/324907

7 Minuti -regia A.Sinno - La maschera d'oro (Concorso nazionale)

sabato dalle ore 21:00 alle 23:00

Cinema Teatro San Marco

Contra S. Francesco, 76, Vicenza