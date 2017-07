7° Marcia Edelweiss e 6° Maratona Memorial Crestani a Biancoia di Conco

GUIDA PODISMO: CORSE, MARCE E MARATONE A VICENZA E PROVINCIA PER IL WEEKEND

Domenica 16 luglio alle 7 la Pro Loco di Conco organizza la 7° Marcia Edelweiss e 6° Maratona Memorial Giuliana Crestani, una corsa podistica non competitiva con percorsi di 6, 12, 20, 32 e 42 chilometri, a Biancoia di Conco. Altimetria: partenza in quota a 1100 metri, dislivello da 600 a 1200 metri. Partenze fino alle 9 per i percorsi fino a 20 chilometri e fino alle 8 per i 32 e 42 chilometri con itinerari percorribili fino alle 16.

Previsti alcuni punti di ristoro con somministrazione di bevande a seconda del tracciato. Quota di partecipazione: per i percorsi fino ai 20 chilometri 2 euro (per affiliati FIASP) e 2.50 euro (per i non affiliati FIASP); 4 euro per i soci FIASP e 4.50 euro per i non soci FIASP per i percorsi di 32 e 42 chilometri. Chiusura iscrizioni: per i gruppi entro le ore 22 del venerdì antecedente la manifestazione, per i singoli la mattina fino all'orario di partenza. Info per iscrizioni: 366.6604247 - 338.8325622 - info@prolococonco.it. Vedi anche: "Marcia Edelweiss e Maratona Memorial Crestani 2016".

