7° Marcia de "Le Acque" a Bassano del Grappa

Domenica 2 aprile si terrà la 7° Marcia de "Le Acque", manifestazione ludico-motoria con tre di 6, 12 e 20 chilometri a Bassano del Grappa in una delle zone più belle della Pedemontana Veneta. Il luogo di partenza sarà dalle 7.30 alle 9.30 nel quartiere XXV Aprile presso il Pala Angarano in viale Asiago 78 con i numerosi e visibili cartelli giallorossi. Da anni tutta la cittadinanza bassanese e non solo si dà appuntamento per passeggiare lungo i bellissimi percorsi proposti. Nel 2016 si sono sfiorati i 5000 iscritti, di cui moltissimi bambini. L'evento sportivo è organizzato dall’Associazione Le Acque-Genitori XXV Aprile con il patrocinio del comune di Bassano del Grappa e dell’assessorato allo Sport e alle Politiche dell’Infanzia.

MARCIA DE LE ACQUE: l'elemento caratterizzante è la varietà dei tragitti, che i marciatori affrontano tra le colline in fiore della Destra Brenta, adatti sia al corridore sfegatato che alla famiglia in gita, sia al disabile che allo sportivo proprio per inaugurare al meglio la primavera. Saranno i bimbi i veri protagonisti con la loro presenza allegra. Gli organizzatori confidano che anche quest’anno l’evento sarà un successo per quantità di partecipanti e per qualità del progetto insieme ai genitori, le insegnanti delle scuole XXV Aprile, la dirigente dell’Istituto Comprensivo 3, gli Alpini, i Donatori di sangue, gli sponsor, ma soprattutto i bambini.

PROGETTO: le finalità sono di sostenere economicamente le attività scolastiche, creare un momento di aggregazione sereno per i più giovani e permettere di fare attività fisica, proponendo attività, giochi, concorsi, premi e sorprese soprattutto per i piccoli partecipanti nell’area del Pala Angarano alla fine della marcia.

CONCORSO FOTOGRAFICO: aperto per i ragazzi-e con meno di 12 anni. Durante la marcia si potranno scattare foto per poi spedirne due a scelta entro il 9 aprile, utilizzando il sito ufficiale www.marciadele acque.it. Tutte e foto saranno esposte nella bacheca della scuola primaria XXV Aprile.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: per i soli servizi marcia Non soci Fiaps 2.50 euro - Soci Fiasp 2 euro

INFORMAZIONI: Ferraro Eros 328.3348232 - Fabrizio Mantoan 368.7848911 - www.marciadeleacque.it - genitori25aprile@gmail.com

