7° Di Rara Pianta: mostra-scambio del verde ai Giardini Parolini di Bassano del Grappa

All'interno dell'antico giardino botanico creato nel 1800 da Alberto Parolini a Bassano del Grappa, sabato 9 e domenica 10 aprile il Rotary Club Bassano Castelli con la collaborazione dell'amministrazione comunale, della ditta SIS spa e della Confcommercio, organizza la settima edizione della mostra-scambio "Di Rara Pianta", un evento di alta qualità dedicato al giardinaggio, al collezionismo del verde e all'educazione alla natura. La manifestazione mira a diventare il riferimento veneto permanente nel settore con laboratori creativi gratuiti oltre all'esposizione di piante e collezioni florealii introvabili. Ci saranno 33 espositori da tutta Italia e anche dall'estero. Tra i fiori si troveranno specie di rose antiche, moderne e selvatiche, azalee, ortensie, rododendri, iris, garofani, geranei e orchidee. Tra le piante si potranno ammirare conifere, felci, bonsai, perenni, graminacee, carnivore, grasse, alpine, ellebori, peonie, aceri, salici, viburni, agapanthus, spiree, prunus, bossi, tillandsie e bulbi.

Vedi programma completo sul sito: www.dirarapianta.info/la-manifestazione.html. Durante la giornata si potranno degustare piatti tipici con gli asparagi bianchi DOP e altre specialità bassanesi a cura del Ristorante "Alla Corte" come ristorazione veloce. Per informazioni rivolgersi a Giuseppe Busnardo (330/400160) o Gianni Posocco (320/8712561). Per approfondimenti: "Di Rara Pianta 2016".

Nel vano centrale delle antiche serre ci saranno una decina di vasi con specialità botaniche diverse come spaccato della ricchezza di forme di vita chiamata biodiversità. E' un dono dell'Orto botanico di Padova al Giardino Parolini. Accanto, nell'ala orientale delle serre, si potrà ammirare una spettacolare raccolta di orchidee appartenenti a specie botaniche, proposte dal gruppo "orchidofilo" giardino Jacquard di Schio. Si potranno trovare anche stampe antiche floreali per collezionisti oltre a vedere la coltivazione dell'Orto dei Semplici con l'Ortoterapia a cura dell'Associazione Oncologica San Bassiano.

MOSTRA-SCAMBIO: non potrà mancare anche in questa edizione l'angolo dove portare piante e semi da scambiare per condividere una passione in comune. Protagonisti del progetto Patrizia Ianne e il suo gruppo veneto Adipa insieme all'erborista asiaghese Antonio Cantele, fedeli presenze della manifestazione. Tutto questo avviene nella più pura tradizione di questo antico giardino poichè Alberto Parolini, già nel 1800, scambiava piante e semi e riusciva a stampare cataloghi, che arrivavano ad offrire tra 2000 e 3000 specie diverse.

ORTOTERAPIA: davanti le serre grandi del Giardino Parolini, esattamente come e dove era due secoli fa, è stato ricostruito l'Orto dei Semplici per collezioni di erbe. Viene destinato ad erbe officinali, tradizionali, alimurgiche, bibliehc e coraniche e viene coltivato dai pazienti dell'Associazione Oncologica San Bassiano onlus come "Ortoterapia".

COLLEZIONI DI FLORA E FAUNA: si rivivraà con il gruppo micologico bassanese Bresadola la tradizione del giardino di Alberto Parolini, che alle rassegne del 1800 dell'Orto botanico di Padova veniva sempre premiato per le collezioni di flora collinare ed alpina che presentava.

STAMPE FLOREALI: un "tuffo nel passato" lo permette anche la libreria antiquaria bassanese "Al Vecchio Libro" con edizioni da collezionisti o vecchie stampe piene di suggestioni.

VARIETA' DI PIANTE/FIORI/ALBERI NELLA MOSTRA-SCAMBIO:

IRIS: vengono presentate dall'Azienda Zanelli (Montichiari, BS) assieme al consueto proprio repertorio di perenni (Aquilegie).

LAVANDE: in tante varietà dalla specialista Cristina Salvan (Lavandeto di Arquà, PD

GERANIE: una rinnovata carrellata di pelargoni e geranei botanici dall'Azienda "Il Fiore" (Nettuno, Roma).

ORTICOLE e ANNUALI: d'ogni tipo da Matteo Zaniolo (Prospettiva verde - Grisignano di Zocco, VI)

GRAMINACEE: una novità saranno le:decorative graminacee da Giardini Contarin (Bessica di Loria, TV).

PIANTE ORNAMENTALI: una novità 2017 è l'azienda bresciana "Il Fiore", che presenta bouganvillee ed altre ornamentali.

ARBUSTI INSOLITI: bossi ed altri arbusti insoliti sono presentati dai Vivai della Colombara (Cittadella, PD).

BULBI E AGANPTHUS: una gradita conferma è Raziel (Cittadella (PD) con un grande repertorio di bulbi e notevolissima la collezione di agapanthus.

ELLEBORI e PEONIE: collezioni della specialista Susanna Tavallini (Roasio, VC).

PIANTE CARNIVORE: Darwiniana carnivore (S.Martino di Lupari, PD) è un vivaio di recente nascita (2009, dalla passione di due amici) ma è già decollato verso vertici di eccellenza ed è riuscito a costruire strepitose collezioni di carnivore provenienti da ogni paese del mondo. Darwiniana è un'altra delle novità di DI RARA PIANTA 2017.

LE ROSE DELLA STORIA: due importanti rose dedicate alla nostra storia legata ai tragici eventi del Grappa: la "ROSA MONTE GRAPPA", ottenuta e presentata da Barni, dedicata nel 2014 dal Rotary Club Bassano Castelli a tutti i caduti della Grande Guerra; la "ROSA BELLA CIAO", dedicata a tutti i partigiani, comprese le centinaia di donne e uomini vittime del terribile rastrellamento del Grappa del 1944 (ottenuta dall'ibridatore-partigiano Giulio Pantoli di Lugo di Romagna e presentata dal Vivaio La Campanella).

ORTENSIE: una delle novità 2017 è la presenza della ditta leader per le ortensie "Borgioli Taddei" di Firenze con la sua collezione di HYDRANGEA SERRATA, ortensia giapponese in tante varietà, frutto di anni di studi e di viaggi, che è uno spettacolo

PIANTE ACQUATICHE: collezioni della ditta "Hydrophyllum" (Cittadella, PD)

PIANTE SUCCULENTE: collezioni dell'azienda "Il sole rarità botaniche" (Brendola)

PIANTE AROMATICHE: Inflora (Marano Vicentino) con le sue sorprendenti collezioni di aromatiche

PIANTE DECORATIVE: Alstroemerie e altre piante decorative della ditta "Checchi Roi" (Pescia, PT

BONSAI: l'Associazione Amici del Bonsai Marostica sarà presente in qualità di espositore in ambito "educazione alla natura" con alcuni esemplari di bonsai provenienti dalla collezione dell'Italia Bonsai Museum.

AZALEE E CAMELIE: l'azienda di Lucia Gladich (Dignano, UD) presenta collezioni di Azalee, Camelie, Pieris e Rododendri, tutto rigorosamente di propria produzione.

MELE E PERE STORICHE: Melapè di Davide Pozza (S.Caterina di Lusiana) da tempo è impegnato nel recupero di antiche mele e pere dei nostri monti, come il Pomo "Pelissa".

ANTICHI ALBERI DA FRUTTO: varietà di mele ed antichi alberi da frutto di" Maioli" (Salvaterra, RE)

AGRUMI: Vivai Ghellere (Bovolone, VR) porta collezioni di agrumi

FOGLIAME DECORATIVO: la novità è IL "Giardino Segreto" di Monica Capitanio, che presenta collezioni di Peperomie, Zebrine, Tradescantie e altre piante dal fogliame decorativo.

PIANTE ALPINE: l'importante conferma è "Vivalpi" del piemontese Marco Picca, che presenta la sua straordinaria collezione di piante alpine, tra le quali nuove varietà di Saxifraga

