"7/10 km. alle 6": 2 itinerari per podisti ogni venerdì a Vicenza

Tutti i venerdì di agoso alle 6 di mattina l'iniziativa podistica "7/10 alle 6", proposta da Atletica Vicentina Run e Bisson Auto, proseguirà a grande richiesta anche in agosto dopo l'ultima prova del 28 luglio con oltre 30 i podisti che si sono puntualmente presentati di fronte al parcheggio del Teatro Comunale di Vicenza per poi suddividersi in più gruppi, a seconda dei rispettivi ritmi di corsa. Due i tracciati opzionali di 7 e 10 km., che resteranno invariati per tutto il periodo. Ritrovo alle 5.55 nei pressi del Teatro Comunale per correre insieme lungo le vie del centro.

