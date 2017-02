65° Trofeo Don Bosco: snowboard e biathlon per bambini/ragazzi al Kaberlaba

Dopo le prove di sci nordico e sci alpino, mercoledì 22 febbraio e martedì 28 febbraio a partire dalle 14.30 si terranno le gare di snowboard e biathlon per bambini/ragazzi per il 65° Trofeo Don Bosco presso le piste del Kaberlaba ad Asiago. La manifestazione sportiva è un appuntamento tradizionale molto atteso dalla popolazione locale soprattutto per i giovani sciatori. Categorie maschili e femmili per tutte le specialità: Baby Sprint - Baby - Cuccioli - Ragazzi - Allievi. Iscrizioni gratuite presso Ufficio Turistico Asiago in piazza Carli - U.S. Asiago Sci in via Cinque (info@usasiago.com). L'iscrizione va effettuata, consegnando gli appositi moduli debitamente compilati, entro le ore 12 del giorno precedente ciascuna gara. Sono previsti premi per tutti i partecipanti. Le premiazioni si terranno sabato 8 aprile alle 14 presso il Teatro Millepini di Asiago. In caso di maltempo o mancanza di neve le gare saranno rinviate.

Date Gare:

SCI NORDICO: 1 febbraio 2017

SCI ALPINO: 15 febbraio 2017

SNOWBOARD (Novità 2017):: 22 febbraio 2017

BIATHLON: 28 febbraio 2017

