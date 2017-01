6^ Trail della Lepre Bianca sul Pian delle Fugazze tra Veneto e Trentino

Venerdì 6 gennaio alle 10 si svolgerà il 6^ Trail della Lepre Bianca sul Pian delle Fugazze a confine tra il Veneto e il Trentino nella splendida cornice innevata del valico alpino, che separa le Piccole Dolomiti dal massiccio del Pasubio e funge da spartiacque fra la Val Leogra e la Vallarsa a quoat 1163 metri. E' una corsa ludico sportiva amatoriale con un percorso di 17 chilometri con dislivello positivo di circa 760 metri. Il tracciato è lo stesso delle precedenti edizioni, ma l’organizzazione "Amici Piccole Dolomiti" si riserva, in caso di condizioni climatiche avverse, di modificalo per la sicurezza dei concorrenti. Itinerario: Malga Fratte - Malga Boffetal - Passo di Campogrosso - Malga Fondi - Malga Storta (ristoro) - Camposilvano (ristoro) - Ponte Tibetano - Malga Fratte. L'evento podistico si terrà con qualsiasi condizione meteorologica con partenza e arrivo in località Malga Fratte presso Ristoro Magna e Bevi sul Pian delle Fugazze (TN). Il tempo massimo di percorrenza sarà di 3 ore. E’ previsto un “servizio scopa”, che percorrerà il tracciato, seguendo l’ultimo concorrente, in modo da essere d’aiuto ad eventuali ritirati ed evitare che gli infortunati rimangano senza assistenza. Il concorrente che vorrà ritirarsi dovrà comunicarlo subito all’organizzazione oppure dovrà raggiungere il ristoro. La segnalazione di ogni ritiro è fondamentale per evitare che vengano allertati inutilmente i soccorsi. Iscrizioni e ritiro pettorali dal 3 gennaio al negozio "Terzo Tempo Running" di Isola Vicentina. Quota d'iscrizione: 18 euro fino al 23 dicembre - 23 euro fino al giorno della gara per un massimo di 500 partecipanti. Regolamento e iscrizioni on line sul sito www.amicipiccoledolomiti.com. Infoline: 347.5430806 - 347.7015898.

