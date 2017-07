6° Raduno Auto Storiche Sportive e Moderne a Piovene Rocchette

Domenica 16 luglio alle 8 "Astego Motori d'Epoca" organizza il 6° Raduno Auto Storiche Sportive e Moderne per il giro turistico da Piovene Rocchette a Tonezza del Cimone, passando per Cogollo del Cengio attraverso la "Salita dei 24 Tornanti". Verranno premiatai i gruppi più numerosi con omaggi a tutti piloti partecipanti a fine giornata. Ritrovo a Piovene Rocchette in piazzale delle Vittoria.

REGOLAMENTO. I mezzi dovranno essere in regola con le norme di circolazione del codice della strada vigente in quanto la manifestazione ed il giro turistico si snoderanno su strade regolarmente aperte al traffico. Auto in allestimento Rally non ammesse. L'iscrizione anticipata è necessaria per partecipare. Chiusura iscrizioni giovedì 13 luglio. Contattare la segreteria preferibilmente via e-mail.

QUOTE DI ISCRIZIONE.

INFORMAZIONI: 377.4470547 - www.astegomotoridepoca.it - fax 0445.346254 - info@astegomotoridepoca.it

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

8:15 - Accredito iscritti/ colazione agli ospiti - La segreteria si riserva eventuali iscrizioni in loco a raggiungimento di massimo 100 iscritti

9:15 - Partenza per Tonezza del Cimone con transito per Cogollo del Cengio - SP 349- Arsiero - Salita dei 24 Tornanti da Barcarola a Tonezza (strada chiusa)

11:00 - Ristoro presso il centro sportivo di Tonezza del Cimone in collaborazione con l'Associazione Fanti della provincia di Vicenza

12:00 - Partenza da Tonezza del Cimone in direzione Passo Coe Forte Tuono - Riordino e rientro a Piovene

13:30 - Passaggio sotto Ponte Schiri (strada chiusa)

13:50 - Rientro in sfilata auto partecipanti nel centro storico di Piovene Rocchette.- Pranzo presso stand gastronomico della Pro Loco di Piovene Rocchette con menù: bigoli allo scoglio e frittura di pesce, acqua, vino e caffè compresi. A richiesta menù diverso.

