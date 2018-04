6° pellegrinaggio alla Basilica di Sant'Antonio di Padova

Il gruppo marciatori altavilla vicentina organizza il

Sesto pellegrinaggio da Vicenza a Padova

Partenza dalla basilica di Monte Berico a Vicenza e arrivo alla basilica di Sant'Antonio di Padova

distanza da percorrere: 40 km

tempo di percorrenza: 5 km all'ora circa

Iscrizione gratuita

_______________________

Programma

Ritrovo: piazzale della vittoria di monte berico alle ore 5:45

Saluto e Benedizione nella basilica di Monte Berico

Partenza per il santo di Padova alle ore 6:00

L'arrivo al santo di Padova è previsto per le ore 15.00 circa

I pellegrini saranno accolti da un Padre con un saluto di benvenuto e la benedizione

Ritorno a vicenza in treno

_______________________

Il pellegrinaggio è aperto a tutti coloro volessero partecipare. Tutti i pellegrini dovranno indossare un giubbino giallo o arancio (per esempio quello che ognuno ha a bordo della propria vettura).

Al seguito ci saranno due vetture, che in caso qualcuno si trovasse in difficoltà, potrà usufruirne per portarsi avanti per qualche chilometro.

A Montegalda, (a circa metà strada), é prevista una pausa di quindici minuti per ristorarsi e mangiare qualcosa.

Ogni pellegrino dovrà essere autosufficiente per bere e mangiare.

Il pellegrinaggio si farà con qualsiasi condizione atmosferica.

_______________________

Tutti coloro che volessero partecipare sono pregati di mettersi in contatto anticipatamente con Renato Castegnaro tel. 0444 696568 - cell. 347 4797924 marciatorialtavilla@gmail.com