6° Marcia Memorial Don Camillo Faresin a Maragnole di Breganze

GUIDA SPORT A VICENZA E PROVINCIA PER IL PONTE DEL 1 NOVEMBRE

Domenica 29 ottobre alle 7.30 il G.S. Laverda organizza la 6° Marcia Memorial Don Camillo Faresin, manifestazione podistica ludico-motoria di 6 - 12 - 18 km. a Maragnole di Breganze. Partenza a passo libero dal campo parrocchiale paesano fino alle 9.30 con itinerari percorribili fino alle 13. Previsti ristori lungo i vari tracciati: uno per km. 6 - due per km. 12 - tre per km.. 18 più uno all'arrivo in comune per tutti i partecipanti. Quota di partecipazione: 2 euro Fiasp - 2.50 non soci Fiasp. Info: www.gplaverda.com - info@gplaverda.com - 339.6512920.

ELENCO SPORT

Gallery