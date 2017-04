6° Marcia La Brentana a Pozzoleone

Martedì 25 aprile alle 7.30 si terrà la 6° Marcia La Brentana, manifestazione podistica ludico-motoria con tre percorsi pianeggianti di 6, 12 e 20 chilometri a Pozzoleone. Partenze libere dal plesso scolastico "Giovanni Paolo II" in via Casona 30 fino alle 9.30 per i 20 km. e fino alle 10 per i 6 e 12 km. con itinerari percorribili fino alle 13. Previsti alcuni ristori con somministrazione di bevande lungo i vari tracciati a seconda delle distanze (uno per km. 6, due per km. 12 e tre per km. 20) più un ristoro all'arrivo in comune per tutti i patecipanti. La gara sarà valida per i concorsi Fiasp, IVV, Piede Alato e Donne Podiste. Iscrizioni per i gruppi entro le ore 12 di lunedì 24 aprile. Quote di partecipazione: 2 euro per i soci Fiasp - 2.50 euro per i non soci Fiasp. L'evento è organizzato dall'ASD La Brentana. Per informazioni ed iscrizioni: Adamo Maragno 349.7834632 - adamo_maragno@alice.it.

