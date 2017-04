6° Marcia di San Tomio: podismo ludico-motorio

In occasione di Pasquetta, lunedì 17 aprile si terrà la 6° Marcia di San Tomio, manfestazione podistica ludico-motoria a passo libero con tre percorsi di 6 (pianeggiante) - 12 e 19 (misto collinari) chilometri a San Tomio di Malo. Partenza dalle 7.30 alle 10 per i 6 e 12 km. e dalle 7.30 alle 9.30 per i 19 km. dagli impianti sportivi in via Mazzola con itinerari percorribili fino alle 13. Garantiti alcuni ristori lungo i vari tracciati a seconda delle distanze: 1 per km. 6, due per km. 12 e tre per km. 19 più il ristoro finale comune per tutti. Previsti assistenza medica, servizio scopa, spogliatoi e docce. La marcia non competitiva sarà valida per i concorsi FIASP, IVV, Donne Podiste e Piede Alato. Iscrizioni per i gruppi entro venerdì 14 aprile. Iscrizioni per i singoli atleti fino alle 9.30 del giorno della gara. La partenza anticipata non garantisce i servizi di marcia. L'evento sportivo è organizzato dalla Pro San Tomio e dal Gruppo Sportivo Santo...Mio. Quota di partecipazione: 2 euro per i soci Fiasp - 2.50 euro per i non soci Fiasp. Per informazioni o iscrizioni: Mario Collareda (responsabile) 333.5986058 - Florindo Marchioro 348.7307959 - info@prosantomio.it - www.prosantomio.it.

