6° CorriColori a San Giuseppe di Cassola

Domenica 23 aprile è in programma la 6° CorriColori, marcia non competitiva a passo libero con quattro percorsi misto collinari di 3, 6, 11 e 22 chilometri a San Giuseppe di Cassola. Partenza dalle 7.30 alle 10 dalla Caserma "Ai Mui" in via Cà Baroncello 6 con itinerari percorribili fino alle 13. Previsti ristori con somministrazione di bevande lungo i vari tracciati (uno per km. 3 e 6, due per 11 e tre per km. 22). Il podista dovrà osservare le regole del codice della strada. Premiazione dopo le 10.30. La manifestazione sarà valida per i concorsi Fiap, IVV, Piede Alato e Donne Podiste. L'evento sportivo è organizzato dal Gruppo Marciatori San Giuseppe in collaborazione con la Pro Loco Cassola e il patrocinio del comune di Cassola. Quota di iscrizione: 2 euro per i soci Fiasp - 2.50 euro per i non soci Fiasp. Per informazioni ed iscrizioni: Pietro Loro 349.3245674 - pietro.loro@libero.it.

