La Festa eno-gastronomica autunnale per eccellenza con spiedo di maiale, faraona e polenta onta, spiedo di verdure, caldarroste, vini tipici e la Birra di Mulhausen. Con la partecipazione di associazioni e produttori locali.

Domenica 20 Ottobre 2019, dalla mattina alla tarda sera, si terrà la 58° Edizione della Festa dello Spiedo a Isola Vicentina (VI) in Piazza Marconi.

Tanta musica, balli, mostre e cibo tradizionale negli stand gastronomici, dove tuttavia sarà il proverbiale spiedo a prendersi la scena, in almeno due versioni assolutamente irresistibili e completamente differenti fra loro (una per i "carnivori", l'altra per i vegetariani"):

♦ Spiedo di Faraona, Maiale e Polenta Onta

♦ Spiedo di Verdure, Polenta e Formaggio

altre imperdibili specialità della "casa" come il maiale e la "polenta onta", ma anche le caldarroste preparate dal Gruppo Alpini e i prodotti della Latteria Sociale di Castelnovo. Il tutto sarà preparato e servito fino.... all'esaurimento ed annaffiato da ottimo vino locale o birra di qualità.

NOVITA' 2019 —> PANINO ONTO, sin dal pomeriggio

Gli stand gastronomici offriranno posti a sedere e al coperto. Due i turni di distribuzione durante la giornata:

dalle ore 12,00 alle ore 13,00

dalle ore 17,00 alle ore 19,00