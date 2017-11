52° Piccola Sanremo a Sovizzo: classica primaverile di ciclismo su strada Under 23

Domenica 25 marzo 2018 si svolgerà a Sovizzo la 52° Piccola Sanremo, la classica primaverile di ciclismo su strada, che torna sulle strade beriche con tutti i migliori giovani talenti delle due ruote in una gara riservata esclusivamente agli atleti Under 23, diventando ancora più selettiva e competitiva. La manifestazione sportiva è organizzata dall'U.C. Sovizzo.

L'innovazione importante del cambio di categoria, che accentuerà l'aspetto agonistico della competizione, sarà una sfida, che unirà velocisti e scalatori su un percorso morfologicamente accattivante con un parterre composto solamente da ragazzi dai 19 ai 22 anni per un appuntamento maggiormente spettacolare e unico nel suo genere.

"Per il 2018 stiamo cercando di allestire una manifestazione che sia non solo all'altezza della nostra tradizione, ma anche molto spettacolare," ha detto il Presidente dell'Uc Sovizzo Andrea Cozza. "In tal senso, se gli sponsor ci sosterranno, sarebbe nostra intenzione aumentare il numero delle squadre al via, in modo da poter accontentare le tante richieste dei team. Inoltre, grandi novità riguarderanno la visione della corsa tramite il web e i social network, che permetterà di implementare la promozione del ciclismo e del territorio vicentino a livello internazionale, con un'ampia attenzione rivolta non solo all'aspetto sportivo, ma anche a quello culturale, storico ed enogastronomico del nostro bellissimo territorio."

ISCRIZIONI APERTE. Per le richieste di partecipazione alla 52° Piccola Sanremo scrivere all'indirizzo: segreteria@ucsovizzo.it

INFORMAZIONI E AGGIORNAMENTI: www.ucsovizzo.it

NUMERI 51° PICCOLA SANREMO - 15 paesi rappresentati - 26 squadre - 163 partenti - 150 chilometri - 35 tv nazionali e testate giornalistiche - 5.000 persone lungo il percorso - 25.500 visualizzazioni sul web provenienti da tutto il mondo - Andrea Toniatti, vincitore della 51° edizione nel 2017, ha ottenuto 7 successi.

TEENAGERS SOVIZZO + GINCANA CON EDUCAZIONE STRADALE. Oltre alla 52° Piccola Sanremo, l'U.C. Sovizzo nel 2018 organizzerà anche l'11° Teenagers Sovizzo - 11° Trofeo Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola, gara ciclistica regionale rivolta agli Esordienti in programma il prossimo 20 maggio 2018 (per il secondo anno consecutivo Prova Unica per il Campionato Provinciale di Vicenza) e la 14° Gincana con Educazione Stradale con la partecipazione dei ragazzi delle classi quarte della Scuola Primaria di Sovizzo e Tavernelle (Vicenza) in programma il 4 maggio 2018.

