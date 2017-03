51° Piccola Sanremo: il top del ciclismo elite under 23 da Montecchio a Sovizzo

Domenica 26 marzo alle 13.30 si svolgerà la 51° Piccola Sanremo, gara ciclistica Elite - Under 23 (ragazzi tra i 19 e i 26 anni), iscritta nel calendario nazionale della Federazione Ciclistica Italiana come classica tra le più importanti corse giovanili di ciclismo. La gara, che come per la Milano-Sanremo, si svolge sempre all’inizio della stagione agonistica nella prima domenica di primavera. Lo scenario della manifestazione sono le suggestive colline, che circondano la pianura veneta arricchita dalle ville palladiane, dai famosi castelli di Giulietta e Romeo di Montecchio Maggiore e da musei di resti archeologici di età pre-romana di Sovizzo, toccando i comuni di Sovizzo, Creazzo, Altavilla Vicentina e Montecchio Maggiore con partenza ufficiale da Villa Cordellina Lombardi di Montecchio Maggiore e arrivo a Sovizzo. Da sempre i saliscendi berici sono molto selettivi e tecnicamente validi come valori aggiunti della sfida. Aderiranno alla kermesse un grande numero di società italiane e straniere con almeno 200 atleti pratecipanti. Negli ultimi anni la manifestazione è stata scelta come indicativa per il commissario tecnico della nazionale di ciclismo, Marino Amadori, per selezionare i ciclisti più promettenti nella rosa dei futuri azzurri. L'evento sportivo è organizzato dall'Unione Ciclistica Sovizzo (insignita nel 1997 della Stella al merito sportivo dal C.O.N.I.) con il patrocinio della Federazione Ciclistica Italiana, Regione Veneto, Provincia di Vicenza, Il Giornale di Vicenza, Bici Sport, Comune di Sovizzo, Creazzo, Altavilla e Montecchio Maggiore, Tva Vicenza e Ciclismoweb.net. La gara sarà seguita, oltre che trasmessa in telecronaca diretta on-line su www.piccolasanremo.it, su SKY, TVA Vicenza, www.ciclismoweb.net, tv locali e regionali. Per informazioni: info@ucsovizzo.it - segreteria@ucsovizzo.it - www.ucsovizzo.it.

