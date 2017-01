51° Carnevale dei Ragazzi: sfilata carri-maschere a Fellette di Romano d'Ezzelino

Domenica 19 febbraio alle ore 14.30 prenderà il via il 51° Carnevale dei Ragazzi a Fellette di Romano d'Ezzelino con le tradizionali sfilate di maschere e carri allegorici, animazione, stand gastronomici con frittelle, crostoli, vin brulè. Dopo il grande traguardo del mezzo secolo, festeggiato nel 2016, il Carnevale di Fellette ritornerà in grande stile come da tradizione con una quindicina di carri e una decina di gruppi mascherati, prevedendo un corteo coloratissimo di oltre 1200 maschere, che si raduneranno per la grande festa lungo l'anello del paese davanti alla Chiesa Parrocchiale in via Papa Giovanni XXIII 12. In serata la giuria premierà il miglior gruppo mascherato, i primi tre carri allegorici e la migliore coreografia dei carri in gara. Nell'edizione storica del cinquantesimo Carnevale di Fellette ha prevalso il gruppo di Sant'Anna di Rosà con "La vera bellezza splende dentro di noi" al primo posto sia come migliore carro allegorico e sia come migliore coreografia, mentre il premio come migliore gruppo mascherato è stato vinto dalla Scuola dell'Infanzia di San Giacomo con "Madagascar". Partecipazione libera.

