Nel mese di febbraio nel vicentino si svolge una tra le più antiche e frequentate manifestazioni dedicate al santo degli innamorati: la 504^ Fiera di San Valentino a Pozzoleone. In programma molti eventi: mercato con oltre 300 espositori, stand gastronomico e menù con avannotti fritti e tosella, ballo, mostra dell'agricoltura, incontro con Mauro Corona lo scrittore delle Alpi. All'insegna della tradizione ogni giorno tante iniziative alla fiera che si chiuredà il 16 febbraio 2020.

"Nel 1956 si decise di portare la sagra di San Valentino dalla frazione nella piazza del paese. Più che altro per necessità di ordine pratico: le giostre si erano trasformate in autoscontri pesanti e la corrente elettrica che arrivava sui prati non era più sufficiente. Anche in agricoltura comparvero macchinari sempre più voluminosi come mietitrebbie e trattori di ogni genere."

Programma

Venerdì 7 febbraio 2020

Dalle 19.00 Tutti al Luna Park (durante la prima ora di apertura utilizzo gratuito delle attrazioni non a premi)

Ore 21.00 Presso il palasport di via Casona. Ballo liscio con l’orchestra MANUEL MARTINI – ingresso € 5 –

Sabato 8 febbraio 2020

Ore 10.00 ritrovo presso l’antica Chiesetta di San Valentino per procedere in sfilata verso il cuore della fiera con le

autorità civili, il corteo “rievocazione storica”, i trattori d’epoca , i cani bovari, i cavalli dell’Easy Ranch e la

BandOrchestra “G. Bovo” & Majorettes Show di Carmignano di Brenta.

Ore 10.30 Apertura ufficiale della 504a Fiera di San Valentino:

Visita della 23esima esposizione al coperto nella tensostruttura a nord della chiesa.

Seguirà rinfresco nel centro culturale Giacomo Zanella.

Dalle 14.30 Tutti al Luna Park (costo biglietti 1 €).

Ore 19.00 Apertura stand gastronomico presso la palestra con accesso da tensostruttura e centro giovanile.

Ore 21.00 Presso il palasport di via Casona: SERATA DI MUSICA COUNTRY con: Luca & Nike ed Eros - ingresso libero -

Domenica 9 febbraio 2020

dalle ore 8.00 Alle ore 18.00

Mostra all’aperto con 300 ambulanti che si dirameranno per le vie con le loro variopinte

bancarelle; in Piazza Del Grano mostra mercato di animali, trattori e attrezzi d’epoca in collaborazione con l’associazione

Corte Contadina di Cà Dolfin, esposizione di Tractor Pulling.

Dalle ore 08.00 Apertura stand gastronomico in Piazza del Grano (menù con avannotti fritti e tosella, street food)

presso la palestra con accesso da tensostruttura e centro giovanile.

Dalle ore 9.00 Alle ore 18.00: Visita guidata del campanile.

Dalle ore 8.00 Alle ore 20.00 Prosegue l'esposizione al coperto.

Nel pomeriggio concerto campanario del gruppo locale CORDE E MUSICA.

Dalle ore 17.00 Aperitivo con DJ Set presso la Piazza di Pozzoleone, fronte stand Alpini di Pozzoleone.

Lunedì 10 febbraio 2020

Dalle ore 12.00 Alle ore 19.00 presso il centro culturale Giacomo Zanella:

SLOW TASTE - percorso di degustazione enogastronomica

ore 21.00 presso LA SALA CONSILIARE convegno sul tema:

AGRICOLTURA BIOLOGICA E BIODIVERSITÀ

La biodiversità come ausilio alla coltivazione biologica di orti, giardini e frutteti

Presentazione: Edoardo Tomasetto - Sindaco del Comune di Pozzoleone

Relatore: Mauro Flora - ecoagritecnico

Seguirà rinfresco - ingresso libero -

Martedì 11 febbraio 2020

Ore 20.30 Presso il centro culturale Giacomo Zanella convegno zootecnico specialistico sui temi:

MASTITI BOVINE: criteri di utilizzo della terapia antibiotica.

Relatore: dr. Luciano Bertocchi – responsabile Assistenza Tecnica Settore Vacche da Latte ditta Veronesi

DATI SUL CONSUMO ANTIBIOTICO IN ZOOTECNIA E LA RESISTENZA ANTIMICROBICA

Relatore: dr. Antonio Barberio – responsabile istituto Zooprofilattico delle Venezie – sez. Padova

Presentazione: Edoardo Tomasetto - Sindaco del Comune di Pozzoleone

In collaborazione con GRUPPO VERONESI – Verona

Seguirà rinfresco

Mercoledì 12 febbraio 2020

Ore 20.30 Presso il palasport di via Casona, incontro con gli autori

Mauro Corona e Matteo Righetto presentano il libro. IL PASSO DEL VENTO sillabario alpino.

Con l’intervento degli scrittori Mauro Corona e Matteo Righetto.

Indirizzi di saluto: Edoardo Tomasetto - Sindaco del Comune di Pozzoleone

Moderatore: Marco Bernardi

In collaborazione con LIBRERIA LA BASSANESE – Bassano del Grappa

Ampio parcheggio di fronte al palasport

– ingresso gratuito –



Giovedì 13 febbraio 2020

Dalle 14.30 Tutti al Luna Park (costo biglietti 1 €)

Ore 21.00 Presso il palasport di via Casona l’ANONIMA MAGNAGATI presenta:

“SANITARI ?!”

– ingresso € 10 –

Prevendite:

• Municipio - Ufficio Protocollo e Ufficio Anagrafe - via Roma, 5

• Edicola-bar Agostini Giovanni Via Chiesa Friola, 37

• Edicola Barbieri Carlo via Roma, 17

• Tabaccheria-bazar LA ROSA via Vittorio Emanuele, 41

Possibilità di acquistare il biglietto anche la sera dello spettacolo.



Venerdì 14 febbraio 2020

Dalle 14.30 Tutti al Luna Park (costo biglietti 1 €)

Ore 15.00 Presso la Chiesa di Pozzoleone Santa Messa e benedizione del Pane in onore di San Valentino

Ore 19.00 Presso la Chiesa di Pozzoleone Santa Messa Solenne cantata in onore di San Valentino

Ore 20.45 Presso il palasport di via Casona Concerto Gospel di San Valentino

con il gruppo New Generation Gospel Crew in collaborazione con l’Associazione Vicenza For Children

Sabato 15 febbraio 2020

Dalle ore 8.00 alle ore 18.00 mostra all’aperto di autovetture, motocicli, veicoli commerciali e attrezzature campionarie,

inoltre 300 ambulanti si dirameranno per le vie del capoluogo con le loro variopinte bancarelle;

prosecuzione nella Piazza Del Grano della mostra mercato di animali, trattori e attrezzi d’epoca in collaborazione

con l’associazione Corte Contadina di Cà Dolfin, attrezzature campionarie.

Dalle ore 8.00 alle ore 23.30 prosegue l'esposizione al coperto.

Dalle ore 08.00 apertura stand gastronomico presso la palestra con accesso da tensostruttura e centro giovanile.

Dalle 10.00 Tutti al Luna Park (costo biglietti 1 €).

Ore 10.00 presso il centro culturale Giacomo Zanella convegno organizzato da Coldiretti Vicenza sul tema:

L’agricoltura vicentina alla prova della nuova PAC 2021-2027

Presentazione: dott. Edoardo Tomasetto - Sindaco del Comune di Pozzoleone

Relatore: prof. Angelo Frascarelli – docente di economia e politica agraria Università di Perugia

e Direttore del Centro per lo Sviluppo Agricolo e Rurale

Ore 17.00 presso centro culturale Giacomo Zanella:

LA COMUNITÀ RINGRAZIA - cerimonia di premiazioni e riconoscimenti,

per saperne di più clicca su questo LINK

Seguirà rinfresco

Ore 20.45 presso il palasport di via Casona

MISS ITALIA selezioni locali

Durante la serata ci sarà l’elezione di MISS POZZOLEONE.

-ingresso libero -

Domenica 16 febbraio 2020

Dalle ore 8.00 alle ore 18.00 mostra all’aperto di autovetture, motocicli, veicoli commerciali e attrezzature campionarie,

inoltre 300 ambulanti si dirameranno per le vie del capoluogo con le loro variopinte bancarelle;

prosecuzione nella Piazza Del Grano della mostra mercato di animali, trattori e attrezzi d’epoca in collaborazione con

l’associazione Corte Contadina di Cà Dolfin attrezzature campionarie.

Dalle ore 08.00 apertura stand gastronomico nella Piazza del Grano (menù con avanotti fritti e tosella, street food)

e presso la palestra con accesso da tensostruttura e centro giovanile.

Dalle ore 8.00 alle ore 20.00 prosegue l'esposizione al coperto.

Dalle ore 9.00 alle ore 18.00 visita guidata del campanile.

Nel pomeriggio concerto campanario del gruppo locale CORDE E MUSICA.

Dalle ore 17.00 aperitivo con DJ Set presso la Piazza di Pozzoleone, fronte stand Alpini di Pozzoleone.