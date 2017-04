5° Villa delle Orchidee: mostra-esposizione florovaistica a Caldogno

Domenica 7 maggio dalle 10 alle 18.30 è in programma la 5° Villa delle Orchidee con una mostra-esposizione florovivaistica di orchidee e piante rare, il mercatino degli hobbisti, la mostra-mercato del verde, dimostrazioni botaniche, collettive artistiche e degustazioni negli stand gastronomici per la rassegna "Scienza & Conoscenza 2017" presso Villa Caldogno a Caldogno in via G. Zanella 3. Nel salone nobile ci sarà la mostra-esposizione delle orchidee. Nel seminterrato si potrà visitare la mostra "Extra Murum". Nelle barchesse è previsto il laboratorio di ceramica "Raku" aperto a tutti insieme alla mostra-mercato del verde con uno sguardo particolare sulle orchidee e al "giardino sostenibile" oltre ad arredi e venditori specializzati nel settore.

MERCATINO DEGLI HOBBISTI: nel parco della villa ci sarà il mercatino degli hobbisti con decine di espositori e il "Circolo degli Artisti" per la realizzazione di opere su tematiche del verde da parti di pittori e artisti vari.

INCONTRI E CORSI: nelle sale annesse alle barchesse si terranno due incontri: "Il Mondo del Thè: Tradizione e Farmacologia" a cura di Francesco Saverio Robustelli Dalla Cuna del Dipartimento Scienze de Farmaco dell'Università di Padova (ore 10) e "I Fiori: Forme, Colori e Fattezze nei Soggetti Fotografici" con un mini corso intensivo a cura del Fotoclub Caldogno (ore 15). Alle 14.50 è prevista una visita guidata di circa 2 ore alla Villa Caldogno (costodi 10 euro con buffet finale). Ingresso libero.

ELENCO MANIFESTAZIONI

Gallery