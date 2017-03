5° StraPalladio: marcia ludico-motoria e camminata enogastronomica a Lonigo

Domenica 23 aprile si terrà a Lonigo la 5° StraPalladio, la classica camminata enogastronomica sui colli leoniceni con marcia ludico-motoria di tre percorsi di 6,12 e 21 chilometri dal Parco Ippodromo in via Roma. Partenze libere dalle 7.30 alle 9.30 con itinerari percorribili fino alle 13.30. Previsti ristori lungo i vari tracciati (1 per km. 6 - 2 per km. 12 - 4 per km. 21) più il ristoro finale. Riconoscimento gruppi dopo le ore 10.30. Iscrizioni Gruppi: Paola Rebesan 360.584595 entro venerdì 21 aprile alle ore 21. Iscrizioni Singoli: la mattina della manifestazione fino all'orario massimo di partenza presso le casse allestite al Parco Ippodromo. Per informazioni e adesioni: Bar Bottegon "Dalla Teresa" a Lonigo. Iscrizioni entro il 15 aprile.

