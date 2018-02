5° Raduno Amauto: percorso tra Sarcedo, Marostica e Bassano del Grappa

Domemica 11 febbraio alle 9 a Sarcedo in via Bassano del Grappa Astego Motori D'Epoca organizza il 5° Raduno Amauto nella zona del marosticense e bassanese con pranzo in ristorante (compreso nel prezzo dell'iscrizione).

PROGRAMMA:

Ore 9.00: Ritrovo equipaggi presso piazza A. Vellere località Madonnetta di Sarcedo, registrazione degli equipaggi e ritiro del materiale necessario per la manifestazione, seguirà colazione presso il bar Girasole sito nella piazza stessa.

Ore 11.00: Partenza - Direzione Marostica (Passiamo per Mason Vicentino, Mure, Pianezze San Lorenzo, sosta breve a Marostica, direzione per Nove (VI) centro.

Ore 12,30: Pranzo presso il rinomato ristorante Momo in Via Rizzi , 51 - Nove - Un ambiente unico, affacciato sullo splendido panorama delle colline tra Marostica e Bassano, con elementi di design e opere in ceramica dei migliori maestri artigiani.

MENU' PRANZO:

• Aperitivo di benvenuto

• Risotto con crema di broccolo Fiolaro e tastasal

• Filetto di maialino alla senape con patate arrostite

• Meringata al bicchiere con nocciole e cioccolato

• Bevande , caffè

Quote di iscrizione: Pilota + vettura 35 euro - Accompagnatore 35 euro - Solo Giro 15 euro - per eventuali bambini chiedere in segreteria. Adesioni entro e non oltre 8 Febbraio, telefonando al numero 377.4470547 (Roberta) / e-mail ad astegomotori@gmail.com / iscrizioni pranzo: 70 persone max.

