5° Pedala Montecchio: biciclettata non competitiva di 22 chilometri

Domenica 21 maggio alle 9 è in programma la 5° Pedala Montecchio, biciclettata non competitiva su un percorso pianeggiante di 22 chilometri a Montecchio Maggiore con partenza da Piazza Marconi. L'iniziativa vuole essere una giornata dedicata all'ambiente, per la riscoperta di luoghi poco conosciuti e caratteristici del nostro territorio, con lo scopo di stimolare soprattutto nei più giovani il rispetto per ciò che li circonda, proponendo un modo di muoversi alternativo all'uso dell'auto. Tutti i ciclisti potranno partecipare all’estrazione di una bicicletta. In caso di pioggia la manifestazione verrà rinviata a venerdì 2 giugno.

ITINERARIO: si partirà da piazza Marconi a Montecchio Maggiore per proseguire lungo via De Gasperi, via Matteotti, via Carlassara, via Campestrini, fino alla Carbonara. Da qui si raggiungerà località San Daniele di Sovizzo lungo una strada sterrata, che collega le citate zone. Il percorso proseguirà poi da Sovizzo (Parco dello Sport) per località Val Grossa fino alla frazione di Valdimolino, dove è prevista una sosta per il ristoro con successivo ritorno in piazza Marconi a Montecchio Maggiore per un brindisi finale. Chi fosse interessato a percorrere un tragitto più breve, una volta raggiunto il Parco dello Sport di Sovizzo potrà fare ritorno al luogo di partenza sempre lungo il percorso stabilito.

ORGANIZZAZIONE: saranno attivi un servizio di sicurezza per quanto riguarda la viabilità con l'intervento della Polizia Locale di Montecchio e Sovizzo oltre che del Gruppo di Educazione Civica e un servizio di assistenza sanitaria predisposto dal Gruppo Soccorritori di Montecchio Maggiore. L'evento sportivo è organizzato dall’Associazione “Amici della Città di Montecchio” e dall'Associazione Sportiva "Punto Bici” in collaborazione con gli assessorati all’ambiente e allo sport della Città di Montecchio Maggiore, il comune di Sovizzo, le scuole cittadine e altre associazioni di volontariato.

ASSESSORE ALLO SPORT: "La bicicletta è uno dei mezzi migliori per scoprire il nostro territorio praticando allo stesso tempo lo sport - commenta il vicesindaco e assessore allo sport Gianluca Peripoli - manifestazioni come queste permettono di vivere insieme una mattinata di sana pratica sportiva".

ASSESSORE ALL'AMBIENTE: "Il nostro territorio riserva grandi sorprese dal punto di vista ambientale e paesaggistico - sottolinea l’assessore all’ambiente Gianfranco Trapula - Questa è l’occasione giusta per assaporarle e per capire che la bicicletta può essere un valido mezzo alternativo all’uso dell’auto per contribuire in modo attivo all’abbattimento dell’inquinamento atmosferico".

ELENCO SPORT

Gallery