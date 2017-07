GUIDA MOTORI A VICENZA E PROVINCIA PER IL WEEKEND 28 - 30 LUGLIO

Domenica 30 luglio alle 8 ci sarà il "5° Motoraduno d'Epoca" a Malo con giro panoramico nella Val Leogra verso Cima di Monte di Malo. Ritrovo in piazza Zanini nel centro storico maladense con colazione ed esposizione delle motociclette. Per l'occasione ci sarà la partecipazione straordinaria delle "Sidecar". Partenza del tour alle 10. Pranzo facoltativo alle 12.30 circa nello stand gastronomico della Festa Campestre. A fine manifestazione premiazioni con omaggio a tutti i piloti partecipanti. Iscrizione obbligatoria con versamento quote di partecipazione sul posto.

QUOTA DI ISCRIZIONE: 20 euro con pranzo - 10 euro senza pranzo - 15 euro per accompagnatori con pranzo

INFORMAZIONI: Consorzio Val Leogra - Umberto 348.2413737 / Pro Loco Monte di Malo - Stefano 333.6774512

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

ore 8: Raduno in piazza Zanini a Malo

ore 10: Partenza del giro panoramico verso Cima di Monte di Malo

ore 12.30: Arrivo a Cima di Monte di Malo per il pranzo con grigliata mista di carne

ore 14: Premiazioni con omaggi ai piloti partecipanti

