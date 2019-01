Quinta marcia tra visele e olivari

“Tra Visele e Olivari” - marcia a Montebello Vicentino Eventi a Vicenza



Domenica 31 marzo 2019 è in programma la quinta edizione della marcia “Tra Visele e Olivari”, evento ormai conosciutissimo organizzato dal Gruppo Podistico Montebello.



Riconfermati i percorsi e il programma già molto apprezzati nelle prime tre edizioni (4,5 e 7 km pianeggianti e 12, 20 e 32 km misto collinari).



La partenza è in programma dalle 7 alle 10,00 dal Piazzale del Donatore a Montebello Vicentino.



Per tutte le informazioni visitare il sito https://www.traviseleolivari.it/

