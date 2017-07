"5° Historic Valli del Pasubio" sulle Piccole Dolomiti

Venerdì 28 e sabato 29 luglio si svolgerà il 5° Historic Valli del Pasubio, gara di regolarità turistica per auto storiche e moderne organizzata da Rally Club Team con un percorso di 235 chilometri tra la vallata del Monte Pasubio e Recoaro Terme, sconfinando anche nella vicina provincia di Verona. Ritrovo all'arcostrutura di Valli del Pasubio in via Tezze. Direzione di gara al Municipio di Valli del Pasubio in via Roma.

LE PROVE + PARATA NON COMPETITIVA. Previste 8 prove di precisione, la centesimo di secondo, sei controlli orari e quattro a timbro. In coda alla gara prenderà il via anche la parata non competitiva, una manifestazione non competitiva, che darà possibilità di sfilare sullo stesso percorso della gara di regolarità senza alcun rilevamento cronometrico e senza alcun tipo di classifica finale.

REGOLAMENTO. Sono ammesse le vetture storiche costruite sino al 1990 e quelle moderne dal 1991 in poi. Ulteriori informazioni e i documenti di gara sono disponibili al sito web www.rallyclubisola.it.

QUOTA DI ISCRIZIONE: 150 euro - Cena pre-premiazioni: 15 euro.

ISCRIZIONI. Chiusura il 26 luglio alle ore 20.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

Venerdì 28 luglio

Dalle 19 alle 21: Operazioni di verifica presso l’arcostruttura di Valli del Pasubio in via Tezze

Sabato 29 luglio

Dalle 7.30 alle 9 (dopo previo accordo con l’organizzatore): Operazioni di verifica presso l’arcostruttura di Valli del Pasubio in via Tezze

ore 8: Distribuzione materiali di gara

ore 9.30: Partenza della prima vettura da via Roma

ore 16.50: Previsto l'arrivo della prima vettura in via Roma

ore 18.30: Cerimonia delle premiazioni prevista nei pressi dell’arcostruttura di via Tezze a Valli del Pasubio

(nella foto in alto la partenza dell'Historic Valli del Pasubio)

