5° Fast Pulling: show motoristico per trattori, camion e prototipi a Pojana Maggiore

In occasione della manifestazione "Cooperazione in Festa" (7-9 luglio) a Pojana Maggiore, sabato 8 luglio alle 17 è in programma in Villa Pojana il 5° Fast Pulling in notturna a cura del Team-Mazinga.com con la partecipazione gratuita dei trattori (prenotazioni presso Agriberica a Pojana Maggiore). Il "Fast Pulling" (tradotto letteralmente dall'inglese significa "Tirare Veloce") è il traino della "slitta" con trattori agricoli, camion e prototipi. Ingresso gratuito. Info: www.team-mazinga.com

TRACTOR PULLING E FAST PULLING. Il Tractor Pulling, noto anche come Truck and Tractor Pulling o come Power Pulling o Fast Pulling, è uno sport motoristico il cui principio della competizione è il trascinamento di un rimorchio zavorrato su un tracciato retto realizzato in terra battuta della lunghezza di 100 metri (circa 300 piedi nel sistema di misura americano). Questa gara è nata inizialmente solo per i trattori agricoli. Successivamente si è evoluto in uno sport destinato a prototipi di diverse categorie, equipaggiati con motori dalle cilindrate eccezionali tra i più potenti al mondo (alcune motorizzazioni sono capaci di arrivare a dichiarare 10000 cavalli), che ne spiega la sua notorietà e visibilità mondiale.

IL PULLER E LA SLITTA. Il prototipo utilizzato per questa competizione è denominato "Puller", mentre il rimorchio zavorrato che poggia sul terreno, che il puller deve tirare lungo il tracciato retto di terra battuta, è denominato "Slitta". Originario degli Stati Uniti d'America e del Canada: il Tractor Pulling si è poi diffuso in Australia (a partire dalla metà degli anni '70) e in Europa nei Paesi Bassi nel 1977. A partire dai primi anni '80 ha cominciato a diffondersi anche negli altri paesi del vecchio continente. In Italia è presente da oltre 35 anni e si sta diffondendo molto velocemente come pratica sportiva molto seguita soprattutto dagli appassionati di motori.

STORIA DEL FAST PULLING. Il tiro della slitta ha origine nelle campagne americane, dove c'èra bisogno di dissodare il terreno per renderle coltivabili. Gli agricoltori statunitensi toglievano gli alberi o spostavano le pietre, usando i cavalli. Dalle classiche chiacchere da bar, dove ognuno raccontava le proprie prodezze con i pesi spostati dai propri cavalli, nacque l'interesse nel provare la forza del proprio cavallo, che nel corso della storia diventò da "cavallo animale" a "cavallo vapore". Nel 1969 il "tractor pulling" ebbe il suo primo regolamento ufficiale, che si adotta anche in Europa, dove il Tractor Pulling arrivò circa 40 anni.

(nella foto sopra un'esibizione di Tractor Pulling o Fast Pulling)

