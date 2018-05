5° edizione Monte Grappa Bike Day

Monte Grappa Bike Day è una manifestazione non competitiva, libera e gratuita dedicata a tutti gli appassionati della bicicletta.

Offre la possibilità di raggiungere la leggendaria Cima Grappa (1775 m) e percorre strade per quest’occasione chiuse al traffico. La cima sarà raggiunta dopo 21 km di salita impegnativa ma alla portata di tutti.

In pochi anni è divenuta una delle manifestazioni cicloturistiche più importanti d’Italia!

Ciclisti da tutte le regioni d’Italia, dall’Europa e dal mondo si sono ritrovati per scalare insieme il Monte Grappa. Uno spettacolo unico, una giornata di sport e grandi emozioni, nessun ciclista potrà mancare!

Non serve iscriversi, la manifestazione è libera e gratuita, viene richiesta la quota di Euro 5 per chi vuole partecipare al Pasta Party organizzato da ASD Monte Grappa Bike Day.

Il Pasta Party si terrà presso il Centro Giovanile - Piazzale Cadorna a Bassano del Grappa, dalle ore 12.00 alle ore 17.00. Registrazione al Pasta Party

SALITA E DISCESA

- tra le ore 08:00 e le ore 15:30 la S.P.148 “Strada Cadorna” tratto versante sud (da Romano d'Ezzelino incrocio capitello con via Farronati), la S.P.140 “Strada Gen. Giardino” da Bivio Val dei Lebi in su e la S.P.149.

Le S.P.148 e S.P.140 saranno da percorrersi in salita, la S.P.148 in discesa, a formare una circolazione ad andamento antiorario; il breve tratto (500m circa) corrispondente alla S.P.149 da cima del Monte Grappa all'imbocco della S.P. 140 nella S.P. 149 e dal bivio Col Campeggia a Romano saranno percorsi a doppio senso nel rispetto delle rispettive corsie di marcia.

Il Comitato Organizzatore, non potendo garantire con certezza la totale assenza di veicoli a motore sul percorso (oltre a quelli autorizzati dall'Organizzazione), raccomanderà la massima attenzione e prudenza e, comunque, il rispetto del Codice della Strada a tutti i partecipanti anche mediante cartelli ben visibili all'inizio della salita e della discesa.

COME ARRIVARE:

Per arrivare autonomamente ai piedi della salita, in centro a Romano Alto nel Comune di Romano d’Ezzelino: prendere l’uscita Romano nord dalla Strada Statale 47 e proseguire in direzione Monte Grappa fino a Romano d’Ezzelino (1,5 km). Giunti alla rotatoria si prosegue seguendo le indicazioni Monte Grappa.

REGOLAMENTO

CODICE DELLA STRADA: La corsa si attiene in base alle regole previste dal “Codice della Strada”, affinché si possa garantire un sicuro svolgimento della manifestazione oltre al rispetto dell’ambiente.

ISTRUZIONI IN SALITA E IN DISCESA: Si raccomanda di tenere strettamente la destra sia nel percorso di salita che in quello di discesa, utilizzando esclusivamente la corsia di destra. Per la discesa è da evitarsi quella di salita per evitare pericoli d’incrocio tra ciclisti che salgono e che scendono dalla cima del Monte Grappa. Essendo la manifestazione aperta a tutti e quindi anche a famiglie e bambini o ciclisti inesperti, si raccomanda di moderare la velocità in discesa.

OBBLIGO DEL CASCO PROTETTIVO: Il Comitato Organizzatore, valutando la strada e la potenziale pericolosità, obbliga l’uso del casco protettivo per motivi di sicurezza a favore dell’incolumità dei partecipanti.

ISCRIZIONI: Come giornata per le biciclette aperta a tutti, non è obbligatoria alcuna iscrizione e vi possono partecipare tutte le persone di ambo i sessi italiane o straniere. Non è necessaria una tessera FCI o di altro ente, né la presentazione di alcun certificato medico. Ognuno si assume ogni rischio per la partecipazione prendendo coscienza che si tratta di affrontare una salita e una discesa lunghe ed impegnative sia sul piano fisico/tecnico, nonché su quello del clima meteorologico. Non ci sarà un orario di partenza preciso. Chi si vorrà iscrivere per partire collettivamente da piazzale Cadorna (Centro Giovanile e Tempio Ossario) a Bassano del Grappa e per il "Pasta Party" dovrà registrarsi sulla piattaforma www.montegrappabikeday.it entro e non oltre il 31 maggio 2017.

RESPONSABILITA': La società organizzatrice del Monte Grappa Bike Day non si assume nessuna responsabilità per eventuali incidenti o danni a cose o persone, che si verificassero prima, durante e dopo l’evento. La partecipazione al Monte Grappa Bike Day avviene a proprio rischio e pericolo. Con la partecipazione il ciclista rinuncia automaticamente ad ogni diritto di causa legale, anche contro terzi, contro il Comitato Organizzatore e contro tutte quelle persone fisiche e giuridiche coinvolte nell’organizzazione della manifestazione.

PRONTO SOCCORSO - RISTORI - ASISTENZA TECNICA: Il servizio di pronto soccorso è garantito per il tratto stradale coinvolto dalla manifestazione. Un presidio è posizionato nelle seguenti località: Romano d’Ezzelino, Cima Grappa e Crespano del Grappa. Sono previsti tre punti di ristoro con somministrazione d’acqua: a Campo Solagna, a Ponte San Lorenzo e Cima Grappa. Il servizio di assistenza tecnica è previsto nelle seguenti località: Romano d’Ezzelino e cima Grappa. Le prestazioni richieste all’assistenza tecnica saranno a carico degli utenti che ne usufruiranno.

AUTOMEZZI AUTORIZZATI: Gli unici mezzi motorizzati autorizzati a circolare durante il periodo di chiusura delle strade sono esclusivamente i mezzi della Pubblica Sicurezza (Carabinieri, Polizia di Stato, Ambulanze, Vigili del Fuoco, Protezione Civile e ogni altro mezzo dotato di autorizzazione specifica) muniti di lampeggianti e sirene, come previsto dalle varie normative. Sono inoltre autorizzati i mezzi del Comitato Organizzatore dotati di lampeggianti gialli.