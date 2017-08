"4x4 Asiago Off Road": raduno per suv, quad e fuoristrada al Maddarello 2.0

Sabato 2 e domenica 3 settembre 2017, il Maddarello 2.0 di Asiago, in collaborazione con l'Usm Adventur Team, organizza "4x4 Asiago Off Road", raduno per suv, quad e fuoristrada come incontro per appassionati di motori nella splendida cornice dell'Altopiano.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

Sabato 2 settembre

ore 14.00: Apertura iscrizioni alla Baita al Maddarello

ore 15.00 - 19.00: Mini gite a Road-Book

ore 19.00: Mini corso di orientamento con bussola

ore 20.30: Cena con l'organizzazione, a cui seguirà serata a tema con musica e balli

ore 24.00: Mini notturna, a cui seguirà pernottamento in area atrezzata per tende, camper o presso alberghi convenzionati

Domenica 3 settembre

ore 9.00: Apertura iscrizioni alla Baita al Maddarello

ore 10.00: Partenza primo equipaggio Road-Book

ore 13.00: Piccolo ristoro

ore 17.00: Arrivo alla Baita al Maddarello, a cui seguirà la cena con l'organizzazione e le premiazioni

INFORMAZIONI SUL PERCORSO: 333.3736636

PRENOTAZIONI: 347.4854336

